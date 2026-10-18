AFC đặt Quang Hải cạnh Son Heung-min và loạt ngôi sao châu Á

Ảnh: ﻿AFC.

Trên trang chủ AFC, Quang Hải được vinh danh là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại Asian Cup 2027. AFC đánh giá cao tiền vệ của CLB Công an Hà Nội sau những dấu ấn đậm nét mà anh đã để lại trong quá khứ, đồng thời kỳ vọng anh tiếp tục tỏa sáng tại vòng chung kết AFC Asian Cup diễn ra ở Saudi Arabia đầu năm sau.

Trong bài viết vinh danh, AFC nhắc lại khoảnh khắc Quang Hải lần đầu bước ra sân khấu lớn. Đó là năm 2017, khi mới 20 tuổi, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup. Bước ngoặt thực sự giúp anh vươn tầm ngôi sao là sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo.

AFC đặc biệt ca ngợi màn trình diễn chói sáng của Quang Hải tại giải U23 Châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Tại giải đấu năm ấy, anh đã ghi 5 bàn thắng, trong đó có siêu phẩm đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết. Phong độ chói sáng của Quang Hải là yếu tố chủ chốt giúp bóng đá Việt Nam lần đầu được chơi trận chung kết ở cấp độ châu lục.

Siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải được nhắc đến tận bây giờ. Đó là khoảnh khắc khiến hàng triệu con tim người hâm mộ bóng đá Việt thổn thức, vỡ òa và tiếc nuối khi nhớ lại trận thua U23 Uzbekistan.

Quang Hải đối đầu Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Ảnh: ﻿AFC.

Tiếp đà thăng hoa, Quang Hải cùng "Các chiến binh sao vàng" vô địch ASEAN Cup 2018 và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Khi bước vào Asian Cup 2019 tại UAE, anh duy trì phong độ ấn tượng. Quang Hải đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Yemen, giúp Việt Nam lách khe cửa hẹp để giành vé vào vòng 16 đội.

Trong trận thắng Jordan và trận thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết, anh thi đấu xuất sắc, ngay cả khi Việt Nam thất bại. Cuối cùng, AFC điền tên Quang Hải vào đội hình tiêu biểu của Asian Cup 2019.

AFC nhắc lại chi tiết Quang Hải "xuất ngoại", sang Pau FC thi đấu vào năm 2022. Tuy nhiên, chấn thương và việc ít có thời gian thi đấu đã cản bước tham vọng châu Âu của anh. Một năm sau, anh trở về nước thi đấu cho câu lạc bộ Công An Hà Nội. Giai đoạn gần đây, chấn thương và sự tự tin sụt giảm khiến Quang Hải thường xuyên ngồi dự bị thay vì đá chính ở đội tuyển.

Tính đến hiện tại, bên cạnh Quang Hải, những ngôi sao được AFC vinh danh còn có Rustam Yatimov (Tajikistan), Aymen Hussein (Iraq), Ilhan Fandi (Singapore), Son Heung-min (Hàn Quốc) và Fabio Lima (UAE).

Tại Asian Cup 2027, Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu cực nặng, sẽ thách thức thầy trò HLV Kim Sang-sik trong mục tiêu giành vé vào vòng trong.