U17 Việt Nam tham dự FIFA U17 World Cup với nhiều hy vọng. (Ảnh: VFF)

Ngày 18/11, trên trang chủ của mình, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết mang tên “Know your team: Vietnam” (Tìm hiểu đội tuyển Việt Nam), giới thiệu hành trình lịch sử của U17 Việt Nam trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Theo AFC, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội biến lần đầu tiên giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh thành một dấu mốc đáng nhớ.

Trong bài viết, AFC nhắc lại hành trình ấn tượng của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia.

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C giúp đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng và tiến vào tứ kết. Dù sau đó dừng bước trước U17 Australia, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng khi lần đầu tiên giành vé dự FIFA U17 World Cup.

Bên cạnh thành tích tại đấu trường châu lục, AFC cũng nhấn mạnh chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, một dấu ấn đáng chú ý khác trong quá trình phát triển của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland.

Đáng chú ý, AFC dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Hà Nội và từng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Theo đánh giá của AFC, Nguyễn Lực là một trong những nhân tố sáng tạo quan trọng trong lối chơi của U17 Việt Nam, nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng thực hiện những đường chuyền đa dạng.

Sau những đóng góp trong hành trình giành vé dự World Cup và chức vô địch khu vực, tiền vệ trẻ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong đội hình U17 Việt Nam khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu thế giới.

AFC cũng điểm lại quá trình chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland, với các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji, trước khi hòa U17 Panama 1-1 tại Doha (Qatar). Ở trận đấu với Panama, chính Nguyễn Lực là người thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai, mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam.

Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20/11, tiếp đó đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

Với những bước tiến tại đấu trường châu Á và khu vực, U17 Việt Nam đang hướng tới màn ra mắt đáng nhớ tại World Cup, đồng thời tận dụng cơ hội thi đấu với các đối thủ mạnh để tích lũy kinh nghiệm.