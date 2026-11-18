U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U17 UAE tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Ngày 17.11, trên trang thông tin chính thức, AFC đăng tải bài viết với tiêu đề “Know your team: Vietnam” (Tìm hiểu đội tuyển Việt Nam), điểm lại những thành tích nổi bật và quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Cristiano Roland trước thềm FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Theo AFC, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội biến cột mốc lần đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu thành một hành trình đáng nhớ. Việc góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ hàng đầu thế giới không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của đội tuyển mà còn mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam thử sức trước những đối thủ có trình độ cao.

Nhìn lại hành trình giành vé dự World Cup, AFC nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tổ chức ở Saudi Arabia.

Trong đó, chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C được xem là dấu mốc quan trọng, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành ngôi đầu bảng và tiến vào vòng tứ kết. Dù không thể đi tiếp sau thất bại trước U17 Australia, U17 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup.

Bên cạnh thành tích tại đấu trường châu lục, AFC cũng đề cập đến chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026, một trong những kết quả đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm nay.

Đặc biệt, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực được AFC lựa chọn là gương mặt nổi bật của đội tuyển. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 Đông Nam Á 2026 và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của U17 Việt Nam.

Theo đánh giá của AFC, Nguyễn Lực là nhân tố có khả năng tạo đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền đa dạng. Khả năng tổ chức tấn công của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả khi U17 Việt Nam đối đầu với những đội bóng mạnh tại World Cup.

Không chỉ gây ấn tượng ở các giải đấu chính thức, Nguyễn Lực còn thể hiện vai trò trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Ở trận giao hữu với U17 Panama tại Doha, tiền vệ này đã thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai, giúp U17 Việt Nam giành kết quả hòa 1-1.

AFC cũng ghi nhận quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Cristiano Roland thông qua các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE. Trước trận hòa U17 Panama, đội tuyển đã đánh bại U17 Fiji với tỷ số 2-0, qua đó có thêm những trải nghiệm cần thiết để hoàn thiện đội hình và lối chơi.

Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20.11, tiếp đó đối đầu U17 New Zealand ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.

Việc được AFC giới thiệu và đánh giá tích cực trước giải đấu là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách ở lần đầu tham dự World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland đang hướng tới mục tiêu thi đấu tự tin, phát huy năng lực và tích lũy kinh nghiệm quý giá trên đấu trường quốc tế.