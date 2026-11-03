AFC chính thức hoãn Asian Cup 2027 tới cuối năm

Asian Cup 2027 hoãn tới cuối năm 2027. Ảnh: AFC

Sau buổi họp diễn ra vào sáng 3.11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23.12.2027 đến ngày 21.1.2028, thay vì từ ngày 7.1 đến ngày 5.2.2027 như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, AFC đã công bố lịch thi đấu chi tiết nhưng sau đó buộc phải điều chỉnh do tình hình diễn biến phức tạp tại khu vực, gây ra nhiều khó khăn về công tác hậu cần và gián đoạn hoạt động đi lại.

Cụ thể, trong hai ngày 10 - 11.10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Hãng tin Reuters đưa tin các vụ tấn công khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia đã gia hạn lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay King Khalid để đánh giá thiệt hại.

Theo dữ liệu từ Công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh dự kiến bị hủy trong ngày 12.10.

Trước Asian Cup 2027, hai sự kiện thể thao lớn khác được đăng cai tại Saudi Arabia là FIFAe Finals 2026 (Jeddah) cùng Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (Riyadh) cũng không thể tổ chức như dự tính.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng bình luận về thông tin này: “Việc điều chỉnh lịch thi đấu tác động lớn đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới”.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam vẫn hội quân từ ngày 8.11, trước khi tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17.11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17.11.

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen, với lịch ban đầu dự kiến gặp UAE ngày 11.1, Hàn Quốc ngày 15.1 và Yemen ngày 20.1.