AFC chỉ rõ 2 mối nguy hiểm nhất với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027

Đầu tiên, AFC nhấn mạnh đến vai trò dẫn dắt hàng công của Fabio Lima: “Ở tuổi 33, ngôi sao nhập tịch gốc Brazil tiếp tục được xem là nhân tố hạt nhân, nắm giữ chìa khóa cho tham vọng vươn tầm của UAE tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Giá trị lớn nhất mà Fabio Lima mang lại cho đội tuyển UAE nằm ở hiệu suất làm bàn phi thường kết hợp cùng vốn kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, cầu thủ thuộc biên chế Al Wasl từ lâu đã nổi tiếng với khả năng đánh hơi khoảng trống và dứt điểm hiểm hóc không thua kém bất kỳ tiền đạo mũi nhọn nào. Tại giải vô địch quốc gia UAE, Lima đã ghi dấu ấn với cột mốc lịch sử hơn 200 bàn thắng sau hơn 1 thập kỷ cống hiến, trở thành một trong những chân sút vĩ đại và bền bỉ nhất giải đấu.

Không chỉ thăng hoa trong màu áo CLB, Lima còn chứng minh tầm ảnh hưởng rõ nét kể từ khi hoàn tất thủ tục nhập tịch và cống hiến cho tuyển UAE với 17 bàn sau 42 trận đấu quốc tế chính thức. Sự nhạy bén trong vòng cấm, kỹ năng xử lý một chạm cùng khả năng sút phạt chuẩn xác biến Lima thành mối đe dọa thường trực cho mọi hàng thủ”.

Đội tuyển UAE chung bảng Việt Nam tại Asian Cup 2027

AFC “nhắn nhủ” đội tuyển Việt Nam với thông điệp: “Sự xuất hiện của Fabio Lima tại ngày hội bóng đá châu lục cũng mang đến cảnh báo lớn cho các đối thủ cùng bảng đấu, trong đó có đội tuyển Việt Nam - đội sẽ chạm trán UAE ngay trong lượt trận mở màn. Nhiệm vụ ngăn chặn tầm hoạt động và phong tỏa sức sáng tạo của nhạc trưởng 33 tuổi này chắc chắn sẽ là bài toán chiến thuật then chốt đối với Việt Nam nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước đại diện Tây Á”.

Đối thủ đáng gờm thứ 2 mà AFC nhắc đến là Son Heung-min của đội tuyển Hàn Quốc. AFC khẳng định đây chính là huyền thoại của bóng đá châu lục. “Son Heung-min đã khẳng định mình là một trong những huyền thoại của bóng đá châu Á. Năm 2015, Son đã ghi 3 bàn trong hiệp phụ giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan ở tứ kết, rồi ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ vào lưới Australia, đưa trận chung kết vào hiệp phụ”, ấn phẩm của AFC nhấn mạnh.

Ở tuổi 34, Son vẫn là nhân tố quan trọng với đội tuyển Hàn Quốc

“Dù chưa vươn tới vinh quang ở cấp đội tuyển nhưng tại CLB, anh đã xây dựng một sự nghiệp xuất sắc khiến bất kỳ cầu thủ châu Á nào cũng phải mơ ước. Năm 2019, anh góp mặt trong đội hình Tottenham giành vị trí á quân tại Champions League. Tốc độ, khả năng đột phá trực diện và kỹ năng dứt điểm chính xác của Son đã góp phần tạo nên sức mạnh cho Tottenham.

Mùa giải tiếp theo, anh giành được giải thưởng FIFA Puskas nhờ bàn thắng solo tuyệt đẹp vào lưới Burnley và ở mùa giải 2021/22, anh cùng Mohamed Salah chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Mặc dù đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, song tầm ảnh hưởng của Son vẫn còn rất lớn đối với đội tuyển Hàn Quốc. Và anh sẽ gánh trên vai niềm hy vọng của họ ở VCK sắp tới”.