Chiều 25/11, Thể Công Viettel có chuyến làm khách trên sân của Melbourne Victory tại lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Trước trận đấu này, đội bóng áo lính đang đứng cuối bảng với 1 điểm, trong khi đại diện Australia xếp thứ ba với 4 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Melbourne Victory chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 2, hàng phòng ngự Thể Công Viettel lúng túng trước pha phối hợp ở trung lộ của đội chủ nhà, tạo điều kiện để Harry Sawyer tung cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Thể Công Viettel hòa 0-0 trước Melbourne Victory tại lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027.

Sau những phút đầu chịu sức ép, Thể Công Viettel dần ổn định đội hình và tổ chức các tình huống phản công. Dù vậy, Melbourne Victory vẫn là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 20, từ một tình huống phối hợp đá phạt, Matthew Grimaldi bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thể Công Viettel.

Mãi đến phút 25, đội bóng áo lính mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Damian Vũ Thành An khéo léo xử lý bóng trong vòng cấm Melbourne Victory trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng đi cao hơn khung thành đối phương.

Tuy chưa thể tìm được bàn mở tỷ số nhưng pha bóng này phần nào giúp các cầu thủ Thể Công Viettel thi đấu tự tin hơn và liên tục tổ chức những tình huống tấn công ấn tượng. Phút 29, Trung Hiếu thực hiện quả tạt từ cánh phải, vô tình đưa bóng hướng thẳng về khung thành Melbourne Victory. Thủ môn đội chủ nhà không kịp phản ứng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, cầu thủ hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, Melbourne Victory tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Trong khi đó, Thể Công Viettel có sự điều chỉnh nhân sự khi Andre Luiz được tung vào sân thay Hữu Thắng để tăng cường khả năng kiểm soát khu vực giữa sân.

Phút 48, từ tình huống phối hợp bên cánh, các cầu thủ Melbourne Victory đưa bóng vào vòng cấm để Harrison Shillington dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trước sức ép của đối phương, Thể Công Viettel chủ động duy trì đội hình phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 51, Văn Tú thực hiện đường treo bóng vào vòng cấm, tạo điều kiện để Viết Tú bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích.

Sau tình huống này, Melbourne Victory tiếp tục kiểm soát thế trận và tìm cách khai thác khoảng trống ở hai hành lang cánh. Trong khi đó, đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đội chủ nhà.

Phút 61, Harrison Shillington thực hiện pha đi bóng xâm nhập vòng cấm Thể Công Viettel trước khi tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, do ở tư thế không thuận lợi, cầu thủ Melbourne Victory đưa bóng đi vọt xà ngang.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế bế tắc. Phút 75, Guillermo May thực hiện cú sút phạt trực tiếp nguy hiểm nhưng thủ môn Lawrence Caruso Minh Khang đổ người cản phá xuất sắc, cứu thua cho Thể Công Viettel.

Đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ, Thể Công Viettel bắt đầu tạo ra cơ hội ở những phút cuối trận. Phút 87, đội bóng áo lính tổ chức phản công nhanh, đưa bóng đến vị trí của Đinh Viết Tú. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở góc hẹp của hậu vệ này không thể đánh bại hàng phòng ngự Melbourne Victory.

Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 0-0 tại lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam có thêm 1 điểm, nâng tổng điểm lên 2 sau 5 trận đấu.