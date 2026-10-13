AFC Champions League Elite: CLB Công an Hà Nội thua sát nút Kashima Antlers trên sân nhà

Tối 13/10, CLB Công an Hà Nội có cuộc tiếp đón Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ 2 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Trước màn so tài này, CLB Công an Hà Nội đang chịu nhiều áp lực sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt trận ra quân. Trong khi đó, Kashima Antlers được đánh giá cao hơn và vừa đánh bại Newcastle Jets với tỷ số 7-1.

CLB Công an Hà Nội có trận đấu đầy nỗ lực trước Kashima Antlers (Ảnh: Hoài Thương).

Dù phải đối đầu với đại diện mạnh của bóng đá Nhật Bản, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn nhập cuộc khá tự tin và chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Phút 5, Đình Bắc thực hiện pha đánh gót để đồng đội thoát xuống bên cánh rồi căng ngang vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Kashima Antlers đã kịp thời ngăn chặn trước khi cầu thủ đội chủ nhà kịp dứt điểm.

Sau tình huống này, hai đội tiếp tục duy trì tốc độ thi đấu khá cao và liên tục tìm cách tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 12, Kashima Antlers tổ chức pha lên bóng bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang vào trong. Một cầu thủ đội khách có cơ hội dứt điểm nhưng tiếp xúc bóng không tốt, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Những phút tiếp theo, CLB Công an Hà Nội vẫn duy trì lối chơi chủ động và sẵn sàng dâng cao khi có khoảng trống. Trong khi đó, Kashima Antlers gặp không ít khó khăn trước khả năng áp sát của đội chủ nhà.

Phút 45, đội chủ nhà có cơ hội mở tỷ số khi Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, hậu vệ Ueda đã kịp thời bay người cản phá, giúp Kashima Antlers tránh được bàn thua.

Chỉ một phút sau, đội khách lập tức đáp trả bằng tình huống tấn công nguy hiểm. Elber tung cú cứa lòng về phía khung thành CLB Công an Hà Nội, đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sang hiệp hai, Kashima Antlers tiếp tục thể hiện quyết tâm tìm kiếm bàn thắng bằng việc đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng.

Sau thời gian chịu sức ép, HLV Polking quyết định tung Sabater và Alan vào sân với mục tiêu tăng cường khả năng kiểm soát bóng cũng như tấn công.

CLB Công an Hà Nội để thua đáng tiếc trước Kashima Antlers.

Dù vậy, khi những thay đổi chưa kịp phát huy hiệu quả, đội bóng ngành công an đã phải nhận bàn thua đáng tiếc.

Phút 61, Shibasaki có pha thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang khó chịu vào trong, khiến Adou Minh vô tình đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực phòng ngự.

Bị đẩy vào thế bám đuổi, CLB Công an Hà Nội buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc đẩy nhiều cầu thủ lên tham gia tấn công cũng khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà bắt đầu xuất hiện khoảng trống.

Trong khi đó, Kashima Antlers chủ động chơi chậm lại và chờ đối thủ mắc sai lầm để tổ chức phản công.

Phút 83, Công an Hà Nội có cơ hội rất tốt để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Leo Artur thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bị thủ môn Kashima Antlers đổ người cản phá.

Những phút cuối, CLB Công an Hà Nội ra sức tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của đại diện Nhật Bản.

Chung cuộc, đội bóng Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ 2 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.