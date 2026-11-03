AFC Champions League Elite: CLB Công an Hà Nội hòa kịch tính đội bóng Nhật Bản

Tối 3/11, CLB Công an Hà Nội có cuộc tiếp đón Kyoto Sanga tại lượt trận thứ tư AFC Champions League Elite 2026-2027. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng với ưu thế sân nhà, đại diện V-League không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu.

CLB Công an Hà Nội có trận đấu đầy nỗ lực trước Kyoto Sanga. (Ảnh: Hoài Thương).

Phút 5, từ đường chuyền dài của Đoàn Văn Hậu, Perea thoát xuống rồi thực hiện pha tâng bóng qua đầu thủ môn Kyoto Sanga. Dẫu vậy, pha dứt điểm của ngoại binh này lại hơi mạnh khiến bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách.

Càng chơi, các cầu thủ Công an Hà Nội càng cho thấy sự tự tin trong các tình huống phối hợp tấn công và liên tục tạo ra áp lực lên khung thành Kyoto Sanga. Phút 16, Leo Artur thực hiện đường chọc khe để Perea băng xuống đối mặt với thủ môn Hedhe Da Silva rồi tung cú sút căng nhưng không thành công. Bóng bật ra đúng vị trí của Quang Vinh, song pha đá bồi sau đó lại đưa bóng trúng cột dọc.

Sau tình huống này, Công an Hà Nội tiếp tục chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Trong khi đó, Kyoto Sanga chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 23, Perea chuyền bóng cho Leo Artur bứt tốc trước khi tung cú sút chìm hướng về góc xa nhưng thủ môn Hedhe Da Silva đã kịp đổ người cứu thua.

Ở phần sân đối diện, Kyoto Sanga dù không tấn công quá nhiều nhưng vẫn có những pha phản công nguy hiểm. Phút 33, Alex Souza thoát xuống trong tư thế thuận lợi nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã kịp thời băng ra khép góc và ngăn chặn cơ hội của đội khách.

Những phút cuối hiệp một, các học trò của HLV Polking vẫn là đội thi đấu chủ động hơn và tạo ra thêm một vài cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 48, Perea thực hiện đường chọc khe để Leo Artur thoát xuống bên cánh trái, sau đó chuyền ngược lại cho Quang Vinh dứt điểm một chạm nhưng bóng đập trúng đầu hậu vệ Kyoto Sanga và đi hết đường biên.

Ở chiều ngược lại, Kyoto Sanga cũng chủ động đẩy cao đội hình và tăng tốc độ tấn công. Dẫu vậy, các pha lên bóng của đại diện Nhật Bản vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của Công an Hà Nội.

Trước thế trận giằng co, HLV Polking quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Đình Bắc, Văn Toản và Thành Long vào sân thay Alan, Sabater và Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, khi những sự thay đổi chưa mang lại hiệu quả, nhà vô địch V-League suýt phải nhận bàn thua. Phút 69, Yoon nhận bóng trong tư thế trống trải trước vòng cấm đội chủ nhà nhưng pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành.

Những phút tiếp theo, hai đội thi đấu khá thận trọng và liên tục tranh chấp ở khu vực giữa sân. Công an Hà Nội kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Phút 83, Leo Artur tung cú sút căng từ rìa vòng cấm nhưng bị hậu vệ Kyoto Sanga chặn lại.

Trong khi đó, đại diện Nhật Bản chủ động tăng tốc trong những phút cuối với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy vậy, các chân sút của họ vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Công an Hà Nội. Chung cuộc, trận đấu trên sân Hàng Đẫy khép lại với kết quả hòa 0-0.