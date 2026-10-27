AFC Champions League Elite 2026/27: CAHN giành chiến thắng lịch sử tại Thượng Hải

Bước vào cuộc chạm trán trên đất Trung Quốc, thầy trò HLV Alexandre Polking đối mặt với vô vàn áp lực sau hai trận đầu toàn thua tại sân chơi số một cấp CLB tại châu Á - AFC Champions League Elite 2026/27.

Dù vậy, CAHN đã nhập cuộc đầy chủ động và tạo nên bất ngờ lớn. Phút 35, sau pha xử lý đồng đội của Léo Artur, tiền đạo Brayan Perea đệm bóng cận thành chính xác mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà Cảng Thượng Hải có bàn gỡ 1-1 ở phút 44 khi cú sút của Prince Ampem chạm chân hậu vệ Frans Putros đổi hướng đi vào lưới.

CLB Công an Hà Nội xuất sắc giành chiến thắng ngay trên sân Cảng Thượng Hải. Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Phút 49, Léo Artur có pha xử lý kỹ thuật vượt qua vòng vây hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho CAHN.

Dù Miguel Campos gỡ hòa 2-2 cho Shanghai Port bằng cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp ở phút 60, CAHN vẫn không hề nao núng. Phút 69, Léo Artur một lần nữa đóng vai người kiến tạo với đường căng ngang dọn cỗ để Perea hoàn tất cú đúp, đưa đại diện Việt Nam vươn lên dẫn 3-2.

Cao trào của trận đấu diễn ra ở những phút cuối khi trọng tài cho CLB hàng đầu của Trung Quốc hưởng quả phạt đền ở phút 74 sau pha phạm lỗi của Adou Minh.

Thủ môn Nguyễn Filip đã cản phá xuất sắc cú sút đầu tiên, nhưng công nghệ VAR xác định anh di chuyển trước khi đối phương sút bóng và yêu cầu đá lại. Tuy nhiên, trong pha sút 11m lại ở phút 80, Mateus Vital lại đưa bóng đi dội cột dọc bật ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Trải qua 9 phút bù giờ nghẹt thở, hàng thủ CAHN đã kiên cường bảo vệ thành công thắng lợi 3-2 ngoạn mục. CAHN đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên được nếm hương vị chiến thắng tại giai đoạn chính thức của đấu trường số một châu Á.

Đội hình thi đấu:

Cảng Thượng Hải: Yan Junling; Jiang Guangtai, Miguel Campos (Li Xinxiang 89'), Yusup Umidjan; Xi Yang Alex, Óscar Melendo (Zhang Yuan 89'), Jaume Grau (Mateus Vital 61'), Li Shuai, Jiwen Kuai (Liu Zhurun 61'); Wu Lei (Leonardo 61'), Prince Ampem.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip; Đoàn Văn Hậu, Adou Leygley Minh, Trần Đức Nam, Jason Pendant Quang Vinh; Stefan Mauk (Hoàng Văn Toản 88'), Lê Văn Đô (Phan Ngọc Tín 66'), Damià Sabater (Nguyễn Quang Hải 66'); Alan Grafite (Lê Phạm Thành Long 66'), Brayan Perea, Léo Artur (Đinh Thanh Bình 90'+1).

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