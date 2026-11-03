AFC Champions League Elite 2026/27: CAHN chia điểm đầy tiếc nuối trước Kyoto Sanga

Dù phải tiếp đón đội bóng mạnh Kyoto Sanga của Nhật Bản, song CAHN vẫn bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đội bóng của HLV Mano Polking chủ động triển khai thế trận tấn công, tận dụng sự cơ động của Leo Artur, Brayan Perea và Alan Grafite để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Các nhà ĐKVĐ V.League tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là tình huống tiền đạo Perea không thể đánh bại thủ môn của Kyoto Sanga trong pha đối mặt ngay đầu trận, sau đó Quang Vinh Pendant băng vào đá bồi đưa bóng trúng cột dọc.

Trận hòa trước Kyoto Sanga khiến CAHN bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dự Play-off AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh: CAHN

Leo Artur là một trong những cầu thủ chơi nổi bật trên hàng công đội chủ nhà. Tiền vệ này liên tục tạo ra những tình huống đột phá và dứt điểm nguy hiểm, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bên cạnh đó, thủ môn Halls có một trận đấu đáng khen khi nhiều lần cản phá thành công những pha dứt điểm của các chân sút CAHN.

Ở chiều ngược lại, Kyoto Sanga không chỉ tập trung phòng ngự mà còn cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Đội khách từng có cơ hội đáng chú ý khi Alex Souza đối mặt với Nguyễn Filip, nhưng thủ môn CAHN đã kịp thời băng ra kiểm soát tình hình. Sự chắc chắn của Nguyễn Filip cũng góp phần giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới trước sức ép từ đối thủ. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên giằng co hơn khi Kyoto Sanga chủ động gia tăng sức ép. HLV Mano Polking thực hiện những điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Đình Bắc, Văn Toản và Thành Long nhằm duy trì sức tấn công cho CAHN. Tuy nhiên, những thay đổi này chưa thể giúp đội chủ nhà tìm được bàn thắng quyết định.

Càng về cuối trận, CAHN càng nỗ lực tìm kiếm bàn mở tỷ số. Trong những phút cuối trận, Văn Toản có cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm một chạm trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành Kyoto Sanga, nhưng bóng lại đi vọt xà. Trong khi đó, Nguyễn Filip cũng phải trổ tài trước một tình huống dứt điểm nguy hiểm của đội khách trong khoảng thời gian bù giờ.

Chung cuộc, CAHN và Kyoto Sanga hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Kết quả này giúp CAHN giành được 4 điểm sau 4 trận đấu cùng vị trí thứ 11 trong khi các vị khách tới từ Nhật Bản vẫn đứng trong top 8 cùng 7 điểm giành được.

Đội hình thi đấu

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh Pendant, Leo Artur, Damia Sabater (Đình Bắc 66'), Adou Minh, Fran Putros (Ngọc Tín 71'), Việt Anh (Hoàng Văn Toản 66'), Alan Grafite (Thành Long 66'), Văn Đô, Brayan Perea.

Kyoto Sanga: Halls, Joao Pedro, Kodai Nagata (Yoon Sung Jun 57'), Alex Souza (Rafael Elias 46'), Hiroto Morooka, Maceio (Masaya Okugawa 73'), Kyo Sato, Ryuma Nakano (Haruki Arai 46'), Takaaki Shichi, Yusuke Ishida (Hisashi 46'), Weverton.

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