AFC Awards 2026: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lọt đề cử hạng mục Kim cương

Tại hạng mục Liên đoàn thành viên AFC của năm, cấp Kim cương, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cạnh tranh với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Đây là một trong những hạng mục ghi nhận hoạt động và đóng góp của các liên đoàn thành viên đối với sự phát triển của bóng đá.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú tại Đại hội AFC. Ảnh: TPO

Hệ thống giải thưởng dành cho các liên đoàn thành viên AFC có 4 cấp độ gồm: Kim cương, Bạch kim, Vàng và Hồng ngọc. Việc VFF góp mặt trong danh sách đề cử cấp Kim cương là dấu mốc đáng chú ý, thể hiện sự hiện diện của bóng đá Việt Nam trong các hoạt động vinh danh thường niên của tổ chức bóng đá châu lục.

Vị thế của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ được thể hiện qua thành tích thi đấu ở các giải khu vực và châu lục, mà còn thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và tham gia các cơ quan chuyên môn của AFC, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, VFF đã đẩy mạnh hợp tác với các nền bóng đá lớn tại châu Á, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Những hoạt động này góp phần tạo điều kiện để các đội tuyển Việt Nam tiếp cận môi trường tập huấn, thi đấu và trao đổi chuyên môn chất lượng cao.

Bên cạnh hạng mục dành cho các liên đoàn thành viên, AFC Awards Bangkok 2026 còn quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của bóng đá châu Á ở các giải thưởng cá nhân.

Ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á thi đấu ở nước ngoài, tiền vệ Lee Kang-in của Hàn Quốc sẽ cạnh tranh với đồng hương Hwang In-beom và tuyển thủ Nhật Bản Ayase Ueda. Lee Kang-in đang hướng tới cơ hội bảo vệ danh hiệu sau khi được vinh danh tại AFC Awards Riyadh 2025.

Trong khi đó, giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á có 3 ứng viên gồm: Alireza Beiranvand của Iran, Feras Al Brikan và Salem Al Dawsari của Saudi Arabia. Salem Al Dawsari là đương kim chủ nhân danh hiệu và từng giành giải thưởng này vào các năm 2022 và 2025.

Ở hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á, 3 ứng viên được công bố gồm: Holly McNamara của Australia, Kim Kyong Yong của Triều Tiên và Kim Hye-ri của Hàn Quốc.

AFC Awards Bangkok 2026 dự kiến diễn ra ngày 19-11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power, Bangkok (Thái Lan). Đây là lần thứ 30 lễ trao giải thường niên của AFC được tổ chức và là lần đầu tiên sự kiện trở lại Bangkok kể từ năm 2017.