Theo MyDaily, ngày 28/11, nhóm nhạc nữ aespa đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại nhà thi đấu Hwajeong thuộc Đại học Korea, Seoul (Hàn Quốc), nhân dịp kỷ niệm 6 năm chính thức ra mắt.

Trong đêm diễn đầu tiên, bốn thành viên aespa mang đến bất ngờ cho người hâm mộ khi đồng loạt hóa thân thành những cô nàng Santa với loạt trang phục mang đậm màu sắc lễ hội Giáng sinh.

Hình ảnh aespa mới đây.

Karina, Giselle, Winter và Ningning xuất hiện trong những thiết kế váy phối hai tông màu đỏ và trắng đặc trưng của mùa lễ hội. Dù cùng theo đuổi một chủ đề thời trang, mỗi thành viên vẫn thể hiện cá tính riêng thông qua cách lựa chọn phụ kiện như mũ ông già Noel, băng đô tai thỏ cùng những chi tiết trang trí khác nhau.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, sắc lạnh thường thấy trong các sản phẩm âm nhạc, aespa lần này mang đến diện mạo ngọt ngào, trẻ trung và đáng yêu. Bốn thành viên cũng cùng nhau tạo dáng trước chiếc bánh kem kỷ niệm được chuẩn bị trên sân khấu, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhân dịp đánh dấu chặng đường 6 năm đồng hành cùng người hâm mộ.

Đặc biệt, trong những hình ảnh được công bố, toàn bộ khán đài gần như được bao phủ bởi sắc tím từ những chiếc lightstick của người hâm mộ. Khung cảnh lung linh bên dưới sân khấu tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại buổi fan meeting của aespa.

Sự kiện không chỉ là dịp để bốn thành viên nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật mà còn là cơ hội để nhóm dành thời gian cho MY - cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành cùng aespa trong suốt những năm qua.

Khung cảnh lung linh bên dưới sân khấu tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại buổi fan meeting của aespa.

Bên cạnh buổi fan meeting kỷ niệm 6 năm ra mắt, aespa cũng sớm mang không khí Giáng sinh đến với khán giả thông qua một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Ngày 13/11 vừa qua, nhóm đã phát hành đĩa đơn hợp tác tái hiện ca khúc Giáng sinh kinh điển Santa Baby. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là sự kết hợp giữa giọng hát nguyên bản của cố nghệ sĩ Eartha Kitt và phần thể hiện mới của bốn thành viên aespa.

Dự án được thực hiện hướng đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Eartha Kitt vào tháng 1/2027, tạo nên sự giao thoa âm nhạc giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Chính thức ra mắt vào tháng 11/2020, aespa nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong làng nhạc Kpop nhờ phong cách âm nhạc khác biệt, hình ảnh mang màu sắc tương lai cùng loạt bản hit đình đám như Black Mamba, Next Level, Drama và Supernova.

Chính thức ra mắt vào tháng 11/2020, aespa nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong làng nhạc Kpop nhờ phong cách âm nhạc khác biệt.

Sau 6 năm hoạt động, bên cạnh việc duy trì bản sắc âm nhạc riêng, aespa ngày càng cho thấy sự đa dạng trong phong cách trình diễn và hình ảnh. Màn hóa thân thành những cô nàng Santa lần này cũng mang đến một màu sắc mới mẻ, gần gũi hơn cho bốn nữ thần tượng trong mắt người hâm mộ.