AEON MALL Thanh Hóa và các đối tác ký biên bản hợp tác đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội

Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa chia sẻ, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa AEON MALL Thanh Hóa và các đối tác hàng đầu tại địa phương là một cột mốc quan trọng, và cũng là bước đầu của một mối quan hệ dài lâu.

"Chúng tôi hiểu một điều rằng muốn phát triển bền vững, chúng tôi cần sự đồng hành của địa phương. Quý vị là những đại diện ưu tú của nền văn hóa – kinh tế - thị trường tại đây, là những người hiểu rõ nhất con người, văn hóa và nhu cầu của nơi này. Khi hai bên kết hợp, chúng ta có thể tạo ra những giá trị lâu dài và bền vững. Tôi mong rằng hợp tác này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, người tiêu dùng, cho khách hàng và cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới", Ông Nishimura Togo cho hay.

Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa phát biểu tại buổi ký kết (Ảnh: AEON MALL Thanh Hóa).

Theo đại diện AEON MALL Thanh Hóa, biên bản ghi nhớ hợp tác chính thức đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong quan hệ hợp tác bền vững giữa AEON MALL Thanh Hóa và các doanh nghiệp uy tín địa phương trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như: y tế, giáo dục, du lịch, giải trí và thể thao trên địa bàn tỉnh. Thông qua sự kiện này, các bên chính thức thống nhất triển khai các nhóm hoạt động chiến lược liên quan đến các lĩnh vực.

Sau khi ký biên bản hợp tác, AEON MALL Thanh Hóa sẽ phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức các chương trình hữu ích cho khách hàng nhằm gia tăng trải nghiệm toàn diện khi đến với trung tâm thương mại.

Đại diện AEON MALL Thanh Hóa và các đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: AEON MALL Thanh Hóa).

Trung tâm thương mại sẽ phối hợp cùng các đối tác để triển khai các chương trình ưu đãi, đặc quyền chéo cho khách hàng khi mua sắm tại AEON MALL Thanh Hóa.

Phối hợp tổ chức các sự kiện cộng đồng, chương trình giáo dục, ngày hội sức khỏe và đồng hành cùng các giải đấu thể thao phong trào nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, thể chất cho người dân địa phương.

Từ đó, thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội, khẳng định trách nhiệm xã hội của AEON MALL Thanh Hóa và các doanh nghiệp đối tác.

Đại diện AEON MALL Thanh Hóa và các đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: AEON MALL Thanh Hóa).

Với mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ, AEON MALL Thanh Hóa sẵn sàng hợp tác cùng nhà trường trong các hoạt động giáo dục, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận môi trường việc làm thực tiễn và mở rộng góc nhìn trong lĩnh vực thương mại bán lẻ.

AEON MALL Thanh Hóa xác định sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng là nền tảng của sự phát triển bền vững. Đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng các bệnh viện hàng đầu trên địa bàn để triển khai các chương trình y tế cộng đồng, tổ chức các chiến dịch khám sức khỏe cơ bản cho người dân, phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, đồng thời cung cấp kiến thức về sức khỏe đến từ những bác sỹ chuyên khoa để mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi đến mua sắm và vui chơi tại trung tâm thương mại.

Nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và tiếp thêm sức mạnh cho bóng đá xứ Thanh, AEON MALL Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng CLB Bóng đá Thanh Hóa mang đến những hoạt động thể thao sôi động ngay tại trung tâm thương mại. Đây không chỉ là sân chơi mua sắm - giải trí hấp dẫn cho khách hàng, mà còn là điểm hẹn lý tưởng để cộng đồng người hâm mộ cùng giao lưu, chia sẻ niềm đam mê và bùng nổ tình yêu bóng đá.