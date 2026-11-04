Real Madrid được đánh giá cao hơn đội chủ nhà AEK. Ảnh: Reuters.

AEK Athens khởi đầu vòng phân hạng Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước LASK. Tuy nhiên, đội bóng Hy Lạp nhanh chóng đánh mất sự ổn định khi lần lượt nhận thất bại 1-3 trước Shakhtar Donetsk và thảm bại 1-5 trước Manchester City.

Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Marko Nikolic chỉ có 3 điểm và đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng. Tình hình càng trở nên khó khăn khi AEK để thua 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dù vậy, lịch sử đối đầu vẫn mang đến điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà. Trong 4 lần chạm trán Real Madrid trước đây, AEK chỉ thua một trận. Đặc biệt, họ từng hòa đối thủ Tây Ban Nha ở cả hai lượt trận vòng bảng Champions League 2002/03, trong đó có trận hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân nhà.

Real Madrid cũng không có thành tích quá ấn tượng khi làm khách trước các đại diện Hy Lạp. Đội bóng Hoàng gia chỉ thắng một trong 8 chuyến hành quân gần nhất tại các giải đấu UEFA trước những đối thủ đến từ quốc gia này, bên cạnh 5 trận hòa.

Trái ngược với đối thủ, Real đang có phong độ rất tốt. Sau thất bại 1-2 trước Atletico Madrid trong trận derby thủ đô, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã nhanh chóng đứng dậy bằng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ở trận gần nhất, "Los Blancos" đánh bại Racing de Santander với tỷ số 3-0 tại La Liga. Trước đó, họ cũng vượt qua RB Leipzig 4-1 tại Champions League.

Mbappe là mũi nhọn nguy hiểm của Real. Ảnh: Reuters.

Sau ba lượt trận vòng phân hạng, Real giành trọn vẹn 9 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước AEK sẽ giúp đại diện Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu và tiến gần hơn đến mục tiêu giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Về lực lượng, AEK không có sự phục vụ của thủ môn Thomas Strakosha do chấn thương tay. Joao Mario và Lazaros Rota cũng cần được kiểm tra trước trận đấu vì vấn đề sức khỏe.

Đáng chú ý, đội chủ nhà có thể đặt niềm tin vào Luka Jovic. Tiền đạo từng khoác áo Real đang có phong độ khá tốt với 7 bàn sau 15 lần ra sân mùa này. Barnabas Varga cũng là cái tên đáng chú ý khi đã ghi 9 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường.

Bên kia chiến tuyến, Real đón tin vui khi Vinicius Junior sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Cầu thủ người Brazil trước đó vắng mặt do án treo giò tại giải quốc nội và nhiều khả năng đảm nhận hành lang trái quen thuộc.

Federico Valverde cũng đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo, qua đó có cơ hội góp mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, Rodrygo và Raul Asencio chắc chắn vắng mặt vì những vấn đề thể lực.

Trên hàng công, Yan Diomande có thể được bố trí bên cánh phải, trong khi Arda Guler lùi xuống đảm nhận vai trò ở tuyến giữa. Jude Bellingham và Mbappe được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong khu vực một phần ba cuối sân.

Với phong độ hiện tại cùng chất lượng đội hình vượt trội, Real có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng tại Athens.

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