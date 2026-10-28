AEF 2026: Việt Nam cần học hỏi từ thành công, đúc rút từ thất bại trong ứng dụng AI

Bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), Báo Thế giới và Việt Nam trao đổi với các đại diện trường đại học về kinh nghiệm ứng dụng AI, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Hợp tác đại học - doanh nghiệp là động lực đổi mới công nghệ

GS. Park Suhyun, Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Đại học Dongseo (Hàn Quốc), nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Từ góc nhìn Hàn Quốc, GS. Park Suhyun, Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Đại học Dongseo (Hàn Quốc), cho rằng, Việt Nam cần chú trọng nâng cao năng lực công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo để giảm sự phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài.

Chia sẻ sau phiên thảo luận về AI trong sản xuất, GS. Park Suhyun nhận định rằng, bên cạnh cải tiến công nghệ, thay đổi tư duy và khuyến khích đổi mới sáng tạo cũng là những yêu cầu quan trọng.

Theo đại diện Đại học Dongseo, doanh nghiệp cần đầu tư vào đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học.

Ở góc độ chính sách, GS. Park Suhyun cho rằng, cơ quan quản lý cần hỗ trợ nghiên cứu chung giữa trường đại học và doanh nghiệp, triển khai các chương trình đào tạo có sự tham gia của chính phủ, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo trong nước.

Từ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, đại diện Đại học Dongseo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực AI và giáo dục.

Theo bà Park Suhyun, trong bối cảnh Việt Nam triển khai các chiến lược phát triển, việc trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác song phương sẽ góp phần nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

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Cần học từ cả thành công và thất bại

PGS. TS. Nguyễn Quang Trung, Trưởng Bộ môn Quản trị, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng AI vào quản trị đô thị. (Ảnh: Thành Long)

Từ góc nhìn Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Quang Trung, Trưởng Bộ môn Quản trị, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng, kinh nghiệm quốc tế có thể cung cấp những gợi mở thiết thực cho Việt Nam và TP.HCM trong ứng dụng AI vào quản trị đô thị.

Theo ông, quá trình tham khảo cần được đặt trên cơ sở đánh giá toàn diện cả những mô hình thành công lẫn các trường hợp chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Trong số các kinh nghiệm có thể nghiên cứu, Singapore nổi bật với sáng kiến Smart Nation được khởi động hơn 10 năm trước và vai trò của GovTech trong triển khai các chương trình công nghệ.

Bên cạnh đó, PGS. TS. Nguyễn Quang Trung đề cập mô hình “Bộ não thành phố” (City Brain) tại Hàng Châu (Trung Quốc), một sáng kiến ứng dụng AI với sự phối hợp của nhiều bên.

Đối với Seoul (Hàn Quốc), đại diện RMIT Việt Nam nhấn mạnh cách tiếp cận làm rõ nguồn dữ liệu, chủ thể cung cấp và phạm vi sử dụng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng đặt ra những cảnh báo về rủi ro khi tự động hóa thiếu cơ chế giám sát của con người.

Theo PGS. TS. Nguyễn Quang Trung, trường hợp Robodebt tại Australia là bài học đáng chú ý về những rủi ro trong ứng dụng AI và tự động hóa.

Cụ thể, hệ thống tự động hóa thiếu cơ chế kiểm tra của con người có thể dẫn đến sai sót, gây khó khăn trong việc xác định trách nhiệm và phát sinh những tổn thất lớn.

Từ những kinh nghiệm trên, PGS. TS. Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp cận AI với tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại.

Cùng với lựa chọn mô hình phù hợp, thiết lập cơ chế giám sát và xác định rõ trách nhiệm sẽ là những yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong quản trị đô thị.

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