AEF 2026: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, thúc đẩy hợp tác song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Nam tước Rosalie Winterton, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh và đánh giá cao việc Chính phủ Anh cử Nam tước Rosalie Winterton tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026, thể hiện sự quan tâm và cam kết của Anh trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Anh, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2025; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, qua đó đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khai thác hiệu quả các khuôn khổ UKVFTA và CPTPP, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng. Đánh giá cao thế mạnh và kinh nghiệm của Anh trong lĩnh vực tài chính, Thứ trưởng đề nghị phía Anh tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Việt Nam trong quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, nhất là về hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn, tài chính xanh và đào tạo nguồn nhân lực.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thành Long)

Bà Nam tước Rosalie Winterton bày tỏ vinh dự được tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026, cho biết rất ấn tượng với quy mô và công tác tổ chức của Việt Nam, khẳng định Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả; đề nghị hai bên sẽ trao đổi cụ thể trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Nam tước Rosalie Winterton cùng nhất trí hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và định chế tài chính hai nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác ASEAN - Anh; cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.