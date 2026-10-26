AEF 2026: Tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập tập đoàn VinaCapital và ông Bryan Vuong, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Cyfendo, chia sẻ về các yếu tố thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn và giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Nâng chuẩn ESG, đón vốn ngoại

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập tập đoàn VinaCapital, chia sẻ về các yếu tố thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập tập đoàn VinaCapital Don Lam khẳng định, hạ tầng là lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, để chuyển hóa sự quan tâm thành dòng vốn thực tế, yếu tố then chốt là tính khả thi về tài chính của dự án (bankability), cùng với tính ổn định và triển vọng đầu tư dài hạn.

Tổng Giám đốc tập đoàn VinaCapital cho biết, nguồn vốn dài hạn từ các nhà đầu tư quốc tế còn nhiều tiềm năng, có thể được huy động vào các dự án tại Việt Nam, trong đó có TP. Hồ Chí Minh.

Do đó, việc xây dựng các dự án đáp ứng yêu cầu về hiệu quả tài chính và bảo đảm tính ổn định trong dài hạn có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút dòng vốn này.

Bên cạnh tính khả thi của dự án, ông Don Lam đặc biệt nhấn mạnh, ESG ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá doanh nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Hằng năm, VinaCapital tiến hành đánh giá và chấm điểm ESG đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong danh mục đầu tư.

Theo đại diện tập đoàn VinaCapital, kết quả ESG là một trong những căn cứ để nhà đầu tư xem xét quyết định rót vốn, bởi các tiêu chuẩn này phản ánh mức độ bền vững của doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc tập đoàn VinaCapital khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam chú trọng thực hiện các tiêu chuẩn ESG nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đặc biệt là dòng vốn đầu tư dài hạn.

Tăng cường an ninh mạng trong kỷ nguyên AI

Ông Bryan Vuong, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Cyfendo, giới thiệu giải pháp bảo mật ứng dụng AI nhằm tăng cường an ninh mạng cho doanh nghiệp. (Ảnh: Thành Long)

Đề cập yêu cầu bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Cyfendo Bryan Vuong cho biết, doanh nghiệp đang phát triển giải pháp bảo mật nhằm ứng phó với nguy cơ tin tặc ứng dụng AI để gia tăng các cuộc tấn công mạng.

Giải pháp của Cyfendo hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình bảo mật, từ phát hiện, xác minh đến khắc phục các lỗ hổng trong hệ thống.

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác với các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng và tài chính.

Theo ông Bryan Vuong, giải pháp này giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ bảo mật tiên tiến mà không cần dành quá nhiều nguồn lực cho lĩnh vực an ninh mạng.

Qua đó, doanh nghiệp có thể tập trung hơn vào phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động.