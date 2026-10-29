AEF 2026 sôi động ngày hội kết nối đầu tư với 3 diễn đàn song phương cùng lúc

Các diễn giả tham gia phiên tọa đàm “Chính sách và giải pháp triển khai hợp tác liên doanh Việt Nam – Trung Quốc” tại Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 29/10, trong khuôn khổ ngày làm việc cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Thành phố Hồ Chí Minh sôi động trong “ngày hội kết nối đầu tư” với 03 diễn đàn song phương diễn ra cùng lúc: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Anh Quốc, Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu”, và Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam 2026 với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”. Sự kiện thu hút hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện Chính phủ các nước, cho thấy sức hút của thành phố trong vai trò trung tâm kết nối chuỗi cung ứng, logistics và công nghệ xanh của khu vực.

Kết nối sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu

Tại The Reverie Saigon, Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam – Trung Quốc do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức đã tập trung làm rõ mối liên kết giữa sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng; vai trò của cảng biển, logistics và hạ tầng kết nối trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường khu vực và toàn cầu.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định thành phố xác định Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics và chuyển giao công nghệ. Ông nhấn mạnh sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển hơn 6.772 km2, dân số trên 14 triệu người, hội tụ lợi thế về cảng biển, logistics và công nghiệp, tạo điều kiện lý tưởng để kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc: “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Tập đoàn Becamex, bà Hoàng Quỳnh Ngọc, Giám đốc phụ trách nước ngoài, đã trình bày góc nhìn tổng thể về Việt Nam như một điểm đến sản xuất và kết nối chuỗi giá trị, nhấn mạnh vai trò của các khu công nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ trong thu hút đầu tư và phát triển nhà cung ứng.

Trong khi đó, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, đề cập nhu cầu cải thiện chi phí, thời gian giao nhận, chuyển đổi số và logistics xanh, đồng thời gợi mở hợp tác Việt Nam – Trung Quốc về công nghệ khai thác cảng và kết nối mạng lưới doanh nghiệp.

Ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và nền tảng kết nối giao thương trong việc đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Bà Hoàng Quỳnh Ngọc (Huang Chyong Yu) - Giám đốc phụ trách nước ngoài Tập đoàn Becamex trình bày tham luận tại Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về bài toán nhân lực, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Như Hùng, Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra những “điểm nghẽn” về kỹ năng và khả năng hội nhập của lao động Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đề xuất mô hình hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ đối thoại cấp cao đến hành động cụ thể

Tại khách sạn Hilton Saigon, Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) phối hợp cùng Đại sứ quán các nước Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và các đối tác trong nước tổ chức, đã quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh ba định hướng hợp tác chiến lược: Chuyển từ hợp tác thương mại và đầu tư sang cùng kiến tạo năng lực phát triển; lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực hợp tác lâu dài; và chuyển từ đối thoại, cam kết sang những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam, đặt vấn đề thẳng thắn: “Trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ không thiếu nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Câu hỏi đặt ra là: Đâu là những khoản đầu tư sẽ gắn bó lâu dài, tiếp tục tái đầu tư và góp phần xây dựng năng lực ngay tại Việt Nam?”. Theo ông, kinh nghiệm đầu tư Bắc Âu tại Việt Nam đã kéo dài nhiều thập kỷ, được chứng minh bằng thực tiễn và hình thành trong môi trường buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng năng suất và tiêu chuẩn, thay vì chỉ dựa vào chi phí.

Tại phiên đối thoại cùng Đại sứ Na Uy Stein Iversen về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EFTA, các đại biểu đã thảo luận cơ hội tận dụng hiệp định để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Phiên đối thoại cấp cao với sự tham gia của đại diện Carlsberg Việt Nam, APM Terminals và Tập đoàn Phúc Sinh tập trung vào chuỗi cung ứng tích hợp, logistics và nông sản. Đại diện Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (Danish Industry) đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong năng lượng tái tạo và phát triển bền vững, trong khi bà Trần Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu Green SM (GSM), trình bày cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Bắc Âu.

Việt Nam – Anh: Mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Song song với 2 diễn đàn trên, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Anh Quốc diễn ra trong ngày 29/10 với các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tập trung vào thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Ông Nguyễn Công Vinh bắt tay hữu nghị với đại biểu tại diễn đàn Anh Quốc - Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động bên lề của AEF 2026, hướng đến mục tiêu mở rộng quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh đang tận dụng các lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Các hoạt động trong ngày 29/10 không chỉ dừng ở các diễn đàn song phương mà còn bao gồm Hội thảo Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Israel, chương trình tham quan thực địa và khảo sát các khu công nghiệp, khu công nghệ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Những hoạt động này nhằm giúp đại biểu quốc tế tìm hiểu trực tiếp môi trường đầu tư, năng lực sản xuất và hệ sinh thái công nghệ của thành phố, từ đó chuyển hóa các cơ hội được nhận diện tại diễn đàn thành những dự án và hợp tác cụ thể.

Có thể thấy, ngày 29/10 đã khép lại chuỗi hoạt động chính của AEF 2026 bằng một loạt sự kiện kết nối đầu tư đa phương, thể hiện rõ vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm kết nối chuỗi cung ứng, logistics và công nghệ xanh của khu vực. Từ các diễn đàn song phương với những đối tác quan trọng như Trung Quốc, Bắc Âu và Vương quốc Anh, thành phố đã cho thấy năng lực tổ chức, khả năng kết nối nguồn lực và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp quốc tế trong những giai đoạn phát triển tiếp theo./.

Phiên thảo luận 1: Tiềm năng của các doanh nghiệp Anh để giúp hiện thực hoá Nghị quyết 10 tại Diễn đàn Anh Quốc - Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)