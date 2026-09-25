AEF 2026 quy tụ 1.500 đại biểu, kết nối dòng vốn và công nghệ toàn cầu

TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ký Tuyên bố chung tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức

AEF 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 26-29/10 tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các mô hình hợp tác mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tái cấu trúc mạnh dưới tác động của địa chính trị, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nội dung Diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột gồm vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn ngày 26/10 là chương trình CEO 500 - TEA CONNECT, dự kiến quy tụ 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, với chủ đề “Góc nhìn mới từ bài toán FDI - Công nghệ - Dòng chảy tài chính toàn cầu”.

Ngày 27/10, các phiên chuyên đề tập trung vào tái cấu trúc nền kinh tế, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và hợp tác quốc tế, kết hợp trình diễn giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp.

Ngày 28/10 diễn ra Phiên Toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sẽ tham gia theo hình thức đồng thương hiệu, đồng xây dựng nội dung và phối hợp triển khai.

AEF 2026 kế thừa kết quả của Diễn đàn năm 2025, khi 15 thỏa thuận hợp tác được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, trí tuệ nhân tạo, tài chính… Qua đó, Diễn đàn tiếp tục được kỳ vọng tăng cường kết nối dòng vốn, công nghệ và nguồn lực quốc tế phục vụ tăng trưởng, đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh.