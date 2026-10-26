AEF 2026: Ổn định chính sách, thông thoáng thủ tục là chìa khóa thu hút đầu tư vào Việt Nam

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và ông Mercier Pierre Gabriel Nicolas, đại diện Công ty NEX Vietnam LLC chia sẻ về các yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài, triển vọng đầu tư tại Việt Nam.

Ba trụ cột thu hút đầu tư chất lượng cao

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ về các yếu tố thu hút đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cố vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) Marc Knapper nhấn mạnh ba yếu tố then chốt để Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao, gồm tính ổn định, minh bạch của chính sách; hạ tầng; và nguồn nhân lực.

Theo nguyên Đại sứ, với những dự án có thời hạn đầu tư 20-30 năm, nhà đầu tư cần một môi trường pháp lý minh bạch và nhất quán trong dài hạn.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng quan tâm đến hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn cung điện ổn định và đội ngũ nhân lực có đủ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của các ngành tài chính, công nghệ cao.

Đề cập triển vọng hợp tác giữa các định chế tài chính Mỹ và Việt Nam, nguyên Đại sứ Marc Knapper chỉ ra ba lĩnh vực giàu tiềm năng, gồm quản lý tài sản; tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng; tài chính xanh và tài chính hạ tầng.

Theo nguyên Đại sứ, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, các quỹ đầu tư quốc tế có thêm cơ hội hiện diện tại Việt Nam.

Trong khi đó, tiềm năng năng lượng tái tạo và nhu cầu phát triển hạ tầng của Việt Nam cũng mở ra cơ hội huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu và các công cụ tài chính khác.

Với vai trò cố vấn VIFC-HCMC, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đề xuất TP. Hồ Chí Minh ưu tiên đơn giản hóa thủ tục, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua cơ chế một cửa.

Thành phố cần công khai định hướng phát triển, danh mục dự án và các lĩnh vực ưu tiên để nhà đầu tư có cơ sở xác định thời điểm, quy mô và phương án rót vốn.

Đồng thời, đội ngũ nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm.

Đánh giá vai trò của AEF 2026, nguyên Đại sứ Marc Knapper cho rằng, diễn đàn tạo không gian để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam, Mỹ gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo nguyên Đại sứ, quan hệ kinh tế Việt Nam-Mỹ đã có nền tảng vững chắc, song hai nước vẫn còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, thúc đẩy các thỏa thuận và hiện thực hóa những dự án đầu tư cụ thể.

Tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư nước ngoài

Ông Mercier Pierre Gabriel Nicolas, đại diện NEX Vietnam LLC, đánh giá triển vọng đầu tư và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Đánh giá cao sức sống và sự năng động của TP. Hồ Chí Minh, ông Mercier Pierre Gabriel Nicolas, đại diện Công ty NEX Vietnam LLC, nhận định, đây là một trong những điểm thu hút nổi bật đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đại diện doanh nghiệp, với vị thế là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư quốc tế, qua đó củng cố kỳ vọng về triển vọng đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Nhận định về môi trường đầu tư, đại diện NEX Vietnam LLC ghi nhận những chuyển biến tích cực của Việt Nam trong cải thiện điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp nước ngoài.

Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài ngày càng thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng lớn và ngân hàng quốc tế tại Việt Nam.