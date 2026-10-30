AEF 2026: Kết nối thanh toán quốc tế, khơi thông vốn xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Linh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Rovela Pay, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, ngày 28/10.

Lấy kết nối làm trọng tâm, nâng cao trải nghiệm thanh toán cho khách quốc tế

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Linh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Rovela Pay, bày tỏ vinh dự khi doanh nghiệp là một trong 10 thành viên chính thức của VIFC-HCMC.

Bám sát chiến lược của Trung tâm, Rovela Pay định hướng tập trung vào lĩnh vực du lịch quốc tế, đồng thời triển khai hai nhiệm vụ là xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền tảng công nghệ, cũng như hoàn thiện đề án tham gia cơ chế thí điểm có kiểm soát tại VIFC.

Rovela Pay đặt ra ba mục tiêu chính: Mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, minh bạch và gần gũi cho khách du lịch quốc tế; nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam; đồng thời phát triển một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Việt Nam xây dựng.

Thông qua nền tảng này, du khách quốc tế có thể sử dụng thẻ và tài khoản tại quốc gia của mình để thanh toán bằng cách quét mã QR – một phương thức phổ biến tại Việt Nam. Đáng chú ý, trước khi xác nhận giao dịch, khách hàng có thể biết rõ số tiền quy đổi, tỷ giá và mức phí áp dụng. Theo Chủ tịch Rovela Pay, điều này giúp du khách an tâm hơn, đồng thời chủ động kiểm soát chi tiêu trong chuyến đi.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng ứng dụng Rovela Pay sẽ trở thành lựa chọn được du khách quốc tế yêu thích và ưu tiên cài đặt trước mỗi chuyến đi đến Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á.

Khi được hỏi về kỳ vọng đối với VIFC-HCMC, bà Nguyễn Thị Huỳnh Linh chọn từ khóa “kết nối”. Theo bà, tinh thần này phù hợp với mục tiêu chiến lược của trung tâm và Chính phủ Việt Nam, hướng tới kết nối nguồn lực quốc tế, bao gồm đầu tư và cơ sở hạ tầng, với các nguồn lực và thành phần kinh tế trong nước.

Bà kỳ vọng VIFC sẽ trở thành điểm đến để doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi, học hỏi, phát triển và kiến tạo những giá trị mới cho nền kinh tế.

Bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH REE Energy Finance, bày tỏ kỳ vọng về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH REE Energy Finance, kỳ vọng VIFC-HCMC sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là các trung tâm tài chính và quỹ đầu tư quan tâm đến lĩnh vực năng lượng xanh; qua đó mở ra cơ hội đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tiếp cận nguồn tài chính dài hạn với chi phí cạnh tranh, phục vụ chiến lược đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Để cụ thể hóa định hướng này, REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Theo bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, nguồn lực này nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh việc huy động vốn, doanh nghiệp mong muốn chia sẻ với cộng đồng thành viên VIFC-HCMC kinh nghiệm nhiều năm trong việc đầu tư, phát triển và vận hành các dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam.

Những nội dung chia sẻ dự kiến sẽ tập trung vào kinh nghiệm tiếp cận vốn, quản lý dự án, kiểm soát rủi ro và các thách thức trong quá trình triển khai.

Bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh cho rằng việc trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên VIFC sẽ tạo cơ sở để cùng tìm kiếm những giải pháp tài chính phù hợp, qua đó thúc đẩy dòng vốn xanh vào các dự án có tiềm năng và hiệu quả bền vững.

Ông Huỳnh Kim Tước, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Galaxy Holdings, trả lời phỏng vấn.

Hệ sinh thái doanh nghiệp lớn có thể làm bệ phóng cho đổi mới sáng tạo

Ông Huỳnh Kim Tước, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Galaxy Holdings khẳng định, các tập đoàn lớn như Sovico có thể đóng vai trò bệ phóng cho sự phát triển của công nghệ, sáng tạo và đổi mới.

Theo ông, HDBank là đơn vị đầu tư cho hạ tầng cơ sở, trong khi Galaxy Holdings đảm nhiệm vai trò vận hành và kết nối thông qua Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub. Đây là nơi các doanh nghiệp có thể đến để kết nối, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.

Ông Huỳnh Kim Tước thông tin, Galaxy Innovation Hub hiện đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có Google, Huawei và Amazon. Do đó, ông kỳ vọng, trong thời gian tới, VIFC-HCMC sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thông qua hoạt động kết nối và hợp tác này, Galaxy Innovation Hub sẽ hướng tới việc từng bước hình thành các sản phẩm công nghệ và đưa vào thực tiễn. Đây cũng là định hướng mà ông Huỳnh Kim Tước chia sẻ khi đề cập vai trò của các tập đoàn và hệ sinh thái doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.