AEF 2026: Kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CAO TÂN)

AEF 2026 diễn ra từ 26-29/10, trong đó các hoạt động ngày 27-28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với chuỗi hoạt động đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các nội dung của AEF 2026 tập trung vào những vấn đề đang trực tiếp định hình các động lực tăng trưởng mới, bao gồm đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết mới.

Việc đưa các nội dung này vào chương trình Diễn đàn nhằm tạo không gian tương tác đa chiều giữa các chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội đầu tư, liên minh chiến lược, chuyển giao công nghệ.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban tổ chức chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: CAO TÂN)

Đây cũng là cơ sở để gắn kết các xu hướng và chương trình nghị sự toàn cầu với những ưu tiên hành động tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đến nay đã nhận được xác nhận tham dự của 22 đại diện đoàn VIP quốc tế; mười trưởng đại diện/lãnh đạo các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo, quản lý cấp cao của bảy Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) gồm Pháp, Đức, Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan cũng đã xác nhận hoặc có phản hồi tích cực.

Ngoài ra, khoảng 160 đoàn trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu và khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam cũng dự kiến góp mặt.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 có hơn 20 phiên, bao gồm các phiên chuyên đề, phiên cấp cao và phiên tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề với sự tham gia của các quốc gia, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Dự kiến có 20 cuộc tiếp bên lề giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các khách mời tham dự và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế.

Với cấu trúc chương trình được cập nhật và mở rộng, AEF 2026 hướng tới trở thành nền tảng kết nối giữa các trung tâm tăng trưởng, chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế.

Phóng viên tham dự buổi họp báo. (Ảnh: CAO TÂN)

Thông qua đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, chia sẻ công nghệ và mở rộng các quan hệ đối tác, Diễn đàn kỳ vọng góp phần chuyển những cơ hội từ sự tái cấu trúc kinh tế toàn cầu thành nguồn lực phát triển thực chất.

Đồng thời, khẳng định vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong thúc đẩy hợp tác, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.