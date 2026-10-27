AEF 2026: Doanh nghiệp Việt cần vốn xanh và bản sắc riêng để cạnh tranh toàn cầu

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), hai đại diện Nam Á Bank chia sẻ góc nhìn về thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tài chính xanh thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank, chia sẻ về giải pháp thúc đẩy tài chính xanh và thu hút nguồn vốn quốc tế phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank Hà Huy Cường cho biết, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột trong chiến lược phát triển của ngân hàng, gắn với định hướng tăng trưởng bền vững và cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Theo đại diện Nam Á Bank, đơn vị đã chủ động kết nối với các định chế tài chính quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn xanh.

Trong năm 2025 và 2026, ngân hàng tổ chức các tọa đàm về dòng vốn xanh quốc tế, thu hút hàng trăm quỹ đầu tư, định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Nhờ định hướng này, dư nợ cho vay xanh hiện chiếm gần 15% tổng danh mục cho vay của Nam Á Bank.

Để mở rộng dòng vốn, ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực phù hợp, đồng thời xây dựng khung quản trị rủi ro môi trường và xã hội (ESMS), phối hợp với các đối tác quốc tế hoàn thiện quy trình quản trị và thực thi ESG.

Khung quản trị này cũng hướng tới hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Hà Huy Cường cho biết, sự đồng hành của các tổ chức như Quỹ Hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tạo điều kiện để ngân hàng tiếp cận các gói hỗ trợ kỹ thuật đi kèm nguồn vốn xanh.

Đề cập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), ông Hà Huy Cường đánh giá đây là cơ hội quan trọng để Việt Nam thu hút dòng vốn toàn cầu.

Nam Á Bank đã tham gia với tư cách đối tác chiến lược, thể hiện cam kết đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển trung tâm tài chính.

Theo Phó Giám đốc Nam Á Bank, để thu hút dòng vốn quốc tế, trước hết cần xây dựng khung pháp lý phù hợp, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và đủ sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong nước phải chủ động chuyển đổi xanh, thực hành ESG và nâng cao năng lực tiếp nhận vốn.

Với phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, TP. Hồ Chí Minh cần có hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ khu vực này hoàn thiện năng lực quản trị, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiếp cận hiệu quả hơn với nguồn vốn xanh.

Công nghệ và bản sắc nâng tầm nông sản Việt

Ông Phạm Công Tuấn Hạ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Nam Á Bank, chia sẻ về giải pháp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Ông Phạm Công Tuấn Hạ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Nam Á Bank, cho rằng, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện đối với chuỗi cung ứng, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, bảo đảm chất lượng đến xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối.

Theo ông, nếu chỉ tập trung vào một khâu riêng lẻ, doanh nghiệp sẽ khó khai thác đầy đủ giá trị gia tăng của nông sản.

Mô hình của thương hiệu Đôi Dép được phát triển theo chuỗi “from farm to cup” - từ nông trại đến tách trà, kết nối các công đoạn trong một hệ sinh thái thống nhất.

Theo ông Phạm Công Tuấn Hạ, mỗi tách trà kết tinh tinh hoa của vùng đất, sự khéo léo của người làm trà và những giá trị văn hóa đặc trưng.

Từ góc nhìn đó, phát triển nông nghiệp bền vững cần gắn kết hài hòa giữa chất lượng nguyên liệu, quy trình sản xuất, thương hiệu và phân phối.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao giá trị nông sản, cải thiện sinh kế cho người dân tại vùng nguyên liệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bàn về vai trò của ngoại giao văn hóa trong hội nhập quốc tế, ông Phạm Công Tuấn Hạ nhận định, bản sắc là yếu tố giúp doanh nghiệp Việt Nam tạo dấu ấn riêng trên thị trường toàn cầu.

Để đưa giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với đối tác quốc tế, doanh nghiệp cần kết hợp phát huy bản sắc dân tộc với các chuẩn mực phát triển toàn cầu, từ phát triển bền vững, nông nghiệp thông minh đến ứng dụng khoa học - công nghệ và giảm phát thải.

Trong đó, công nghệ đóng vai trò động lực thúc đẩy, còn văn hóa tạo nền tảng hình thành giá trị riêng cho sản phẩm và thương hiệu.

Theo ông Phạm Công Tuấn Hạ, doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao vị thế quốc tế khi kết hợp hiệu quả giữa đổi mới công nghệ, phát huy giá trị văn hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Sự kết hợp này giúp thương hiệu bản địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời giữ vững bản sắc trong quá trình cạnh tranh và hội nhập.