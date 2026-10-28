AEF 2026: Doanh nghiệp nước ngoài gợi mở hướng phát triển mới cho Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), Báo Thế giới và Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại diện các doanh nghiệp nước ngoài về tiềm năng phát triển của Việt Nam, cơ hội hợp tác đầu tư và triển vọng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Ba động lực giúp Việt Nam nâng cao vị thế kinh tế

Ông Jesse Choi, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Sunwah Group, chia sẻ về tiềm năng nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực. (Ảnh: Thành Long)

Ông Jesse Choi, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Sunwah Group, nhận định, Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế trong nền kinh tế khu vực nhờ ba động lực chính: phát triển ngành sản xuất, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và thúc đẩy ứng dụng AI.

Với lợi thế về năng lực sản xuất và khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường, Việt Nam có cơ hội mở rộng quy mô công nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Bên cạnh đó, xu hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng trước những biến động địa chính trị đang tạo thêm dư địa thu hút đầu tư quốc tế. Dẫn chứng việc một số chuỗi cung ứng từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam, ông Jesse Choi cho rằng, diễn biến này mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn và mở rộng mạng lưới sản xuất trong nước.

Ngoài ra, AI cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghệ Việt Nam phát triển. Theo ông Jesse Choi, các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp có thể tận dụng công cụ AI để phát triển sản phẩm, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để chuyển tiềm năng thành những dự án hợp tác thực chất, doanh nghiệp Việt Nam cần bảo đảm tính minh bạch, xây dựng mô hình kinh doanh rõ ràng và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Với lợi thế am hiểu thị trường và môi trường kinh doanh trong nước, doanh nghiệp Việt Nam có thể trở thành đối tác quan trọng của nhà đầu tư nước ngoài trong việc triển khai dự án, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương.

Bên cạnh nỗ lực từ phía doanh nghiệp, việc hoàn thiện chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cũng là yêu cầu quan trọng để Việt Nam tăng sức hút đối với các dự án công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

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Đón đầu tiềm năng của liệu pháp tế bào tại Việt Nam

Ông Tao Bo, đại diện Công ty AVIC (Ningxia) Biology Co., Ltd., trao đổi về triển vọng ứng dụng công nghệ tế bào trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh sản xuất và công nghệ số, công nghệ sinh học cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác quốc tế.

Ông Tao Bo, đại diện Công ty AVIC (Ningxia) Biology Co., Ltd., nhận định liệu pháp tế bào là một hướng nghiên cứu giàu triển vọng của y học hiện đại.

Công nghệ này có thể mở rộng các lựa chọn điều trị, đặc biệt đối với những bệnh lý còn gặp hạn chế khi áp dụng các phương pháp truyền thống như phẫu thuật hoặc dùng thuốc.

Đánh giá triển vọng tại Việt Nam, ông Tao Bo cho rằng, thị trường trong nước có nhiều tiềm năng để tiếp cận và phát triển công nghệ này.

Liệu pháp tế bào có thể bổ sung các lựa chọn điều trị cho người bệnh, đồng thời tạo cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ sinh học quốc tế với các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiếp cận những tiến bộ mới trong y học.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và từng bước mở rộng khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Quá trình phát triển cũng cần đi đôi với đánh giá hiệu quả và bảo đảm an toàn, tạo nền tảng cho việc ứng dụng liệu pháp tế bào phù hợp với yêu cầu chuyên môn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

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