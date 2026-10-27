AEF 2026: Doanh nghiệp nêu bật hai lợi thế giúp TP. Hồ Chí Minh hút vốn, công nghệ

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Ito Group Holding Pte., Ltd., chia sẻ về tiềm năng phát triển kinh tế, cơ hội hợp tác và lợi thế thu hút đầu tư của TP. Hồ Chí Minh.

Dư địa phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, chia sẻ về cơ hội hợp tác với TP. Hồ Chí Minh trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế. (Ảnh: Thành Long)

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước quy mô và tính đa dạng của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, đặc biệt là sự góp mặt của đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và kinh tế số.

Theo đại diện TikTok Việt Nam, sự góp mặt của các diễn giả uy tín tạo cơ hội để chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp đầu ngành trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.

Ông kỳ vọng những ý kiến tại diễn đàn sẽ được Thành phố nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng vào quá trình hoạch định chính sách, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế.

Đề cập triển vọng của TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Lâm Thanh nhận định, Thành phố có quy mô và tiềm lực kinh tế lớn hơn, qua đó gia tăng vai trò trong nền kinh tế quốc gia.

Theo ông, sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh sẽ có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác với TP. Hồ Chí Minh là một trong những ưu tiên của TikTok Việt Nam.

Ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết, mối liên hệ giữa doanh nghiệp và Thành phố trải rộng trên nhiều phương diện, từ khách hàng, đối tác đến các nhà cung cấp và nguồn nhân lực.

Vì vậy, thúc đẩy hợp tác với địa phương vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, vừa mở ra cơ hội đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế.

Hấp dẫn nhà đầu tư nhờ vị trí và nhân lực

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Ito Group Holding Pte., Ltd., chia sẻ về kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Ito Group Holding Pte., Ltd., nhận định, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt nhờ vị trí địa lý và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Chủ tịch Ito Group, doanh nghiệp đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư từ 15 năm trước, khi nhận thấy hoạt động sản xuất và công nghệ đang dịch chuyển dần từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sang Đông Nam Á.

Quyết định hiện diện tại Việt Nam xuất phát từ mong muốn đón đầu sự dịch chuyển này và phát triển hoạt động theo những thay đổi của chuỗi sản xuất toàn cầu.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, ông Peter James Opdahl đánh giá cao tinh thần làm việc và khả năng thích ứng của người lao động Việt Nam.

Qua quá trình hoạt động tại Việt Nam, Chủ tịch Ito Group nhận thấy đội ngũ kỹ sư và nhân viên luôn chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và nỗ lực hoàn thành công việc.

Theo ông, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất công nghệ cao.

Về kế hoạch đầu tư, Ito Group đang xây dựng nhà máy mới tại Khu chế xuất Linh Trung, dự kiến hoàn thành vào dịp Tết 2027.

Cơ sở này được kỳ vọng trở thành một trong những nhà máy sản xuất thiết bị tự động hóa có quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm hàng trăm việc làm.

Chủ tịch Ito Group xác định dự án là bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp tại Việt Nam, tiếp nối quá trình mở rộng sản xuất và gia tăng đơn hàng xuất khẩu.

Nhà máy mới được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực sản xuất, tận dụng cơ hội từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường quốc tế.