AEF 2026: Định vị Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng toàn cầu

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc HCMC C4IR cho biết AEF 2026 sẽ định vị sự hội tụ của các cực tăng trưởng toàn cầu

Ngày 20/10, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cho biết, AEF 2026 do UBND thành phố chủ trì, HCMC C4IR tổ chức với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Điểm nhấn của diễn đàn là các hoạt động hợp tác, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong hai ngày 27 và 28/10.

Theo ông Duy, kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc sâu rộng dưới tác động của biến động địa chính trị, đột phá công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Chuỗi cung ứng dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và tăng khả năng chống chịu, trong khi các cực tăng trưởng mới hình thành tại châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. Những thay đổi này mở ra cơ hội thu hút nguồn lực nhưng cũng gia tăng cạnh tranh, đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối và hợp tác đa phương.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có lợi thế từ mạng lưới đối ngoại và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế để tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Riêng TP. Hồ Chí Minh, không gian phát triển mới tạo điều kiện kết nối công nghiệp, logistics, tài chính và đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng thu hút FDI và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là cơ sở để AEF 2026 hướng tới định vị thành phố trở thành điểm hội tụ các cực tăng trưởng mới, kết nối chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, AEF 2026 dự kiến tổ chức 21 phiên đối thoại, thảo luận và 16 hoạt động bên lề, với khoảng 20 cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo thành phố với các khách mời quốc tế, cùng khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế. Các hoạt động tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới như công nghệ chiến lược, tài chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Mở đầu ngày 26/10 là chương trình 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chương trình tập trung trao đổi về xu hướng dịch chuyển dòng vốn, công nghệ, tài chính, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các tập đoàn, nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam.

Tiếp nối hoạt động kết nối đầu tư, ngày 27/10, diễn đàn tổ chức 16 phiên thảo luận chuyên đề về chuyển dịch mô hình tăng trưởng, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ. Những nội dung này tạo nền tảng cho Phiên Toàn thể cấp cao ngày 28/10 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo các nước, WEF và các tổ chức quốc tế.

Điểm nhấn quan trọng trong ngày 28/10 là chương trình Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”, được truyền hình trực tiếp. Phiên đối thoại giữa Thủ tướng với lãnh đạo cấp cao WEF tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, các lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang hình thành. Qua đó, Việt Nam hướng tới khẳng định vai trò không chỉ là đối tác chủ động tham gia mà còn đồng kiến tạo những cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới.

Từ các phiên đối thoại chính sách, diễn đàn tiếp tục mở rộng kết nối hợp tác song phương trong ngày 29/10 với bốn chương trình: Việt Nam - Anh Quốc về thương mại, đầu tư; Việt Nam - Trung Quốc về sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu; Bắc Âu - Việt Nam về cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên; Việt Nam - Israel về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các đại biểu cũng dự kiến khảo sát khu công nghiệp, tìm hiểu môi trường đầu tư và hệ sinh thái công nghệ của TP. Hồ Chí Minh.

Với sự kết hợp giữa đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, AEF 2026 được kỳ vọng góp phần chuyển các cơ hội hợp tác quốc tế thành nguồn lực phát triển thực chất. Đây cũng là bước đi nhằm nâng cao vị thế Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh trong mạng lưới tăng trưởng toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.