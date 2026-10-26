AEF 2026: Để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn TP. Hồ Chí Minh với một tâm thế mới

Các đại biểu tham dự chương trình CEO500 chụp ảnh kỷ niệm.

Đây là chương trình hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng khám phá các cơ hội hợp tác và sáng kiến tăng trưởng mới cho TP. Hồ Chí Minh.

Nếu chủ đề chung của Diễn đàn định vị sự hội tụ ở tầm vĩ mô, CEO500 đưa đúng tinh thần đó xuống tầng cụ thể nhất: Sự hội tụ của vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính quốc tế, những yếu tố đang định hình lại bản đồ đầu tư toàn cầu.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo thuộc các Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao; cùng sự hiện diện của các đại diện bộ, ngành, địa phương quốc tế đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ, Nhật Bản, Mỹ, Australia...; nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu chào mừng và khai mạc chương trình CEO500. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh khẳng định, chương trình CEO 500 với chủ đề: “Sự hội tụ FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” là một cuộc đối thoại rất đặc biệt, không chỉ giúp thu hút thêm dòng vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là cùng các nhà đầu tư nhìn nhận những cơ hội mới, những yêu cầu mới; cùng giải quyết những bài toán phát triển cụ thể và kiến tạo cơ hội và động lực tăng trưởng mới, nhất là trong bối cảnh bùng nổ khoa học công nghệ và nhu cầu kết nối dòng vốn quy mô toàn cầu.

Theo ông, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào một không gian phát triển mới. Sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn; với cùng với các Nghị quyết mở ra cho Thành phố mang tên Bác một khung thể chế đột phá, phân cấp mạnh, phân quyền mạnh hơn về quy hoạch và huy động nguồn lực.

Đồng thời, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, TP. Hồ Chí Minh xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo; quyết tâm thực hiện kế hoạch, phấn đấu mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Vinh nêu rõ, chương trình tập trung vào 4 nhóm động lực phát triển của Thành phố:

Một là, hạ tầng và không gian phát triển mới. Thành phố sẵn sàng cùng nhà đầu tư đi vào từng dự án: Đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do.

Hai là tài chính. Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh là động lực kết nối thành phố với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực. Chúng tôi mời các định chế tài chính quốc tế cùng làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia trung tâm ngay từ đầu cầu.

Ba là năng lượng. Khi đô thị, công nghiệp và logistics mở rộng, nguồn năng lượng sạch và ổn định trở thành điều kiện của mọi quyết định đầu tư. Thành phố mong muốn cùng các nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, khu vực ưu tiên và lộ trình triển khai.

Bốn là kinh tế số và công nghệ. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực quyết định cho tăng trưởng, với hạ tầng dữ liệu chiến lược, trí tuệ nhân tạo, các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Thành phố mời các tập đoàn công nghệ cùng chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên để công nghệ được thử nghiệm, ứng dụng và mở rộng từ TP. Hồ Chí Minh ra thị trường lớn hơn.

“Thành phố sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần ”rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ“. Chúng tôi mong muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn TP. Hồ Chí Minh với một tâm thế mới”, ông Nguyễn Công Vinh bày tỏ; đồng thời nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam mà đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển cho cả khu vực và thế giới.

Từ đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính, công nghệ và mở rộng hoạt động vào một không gian kinh tế rộng lớn hơn. Thành phố chủ động kết nối để các dòng vốn đang tích cực chuyển gặp được công nghệ, thị trường, nhân lực và những cơ hội phát triển mới.

Tăng cường khả năng chống chịu

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thành Long)

Trong khi đó, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào nhấn mạnh, dòng vốn tài chính và đầu tư chỉ có thể duy trì ổn định trong dài hạn khi được bảo đảm nhờ các nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc và tăng trưởng bền vững.

Theo đó, kinh tế toàn cầu đã thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến, bất chấp việc phải đối mặt với nhiều cú sốc và khủng hoảng trong năm 2026. Mặc dù đà tăng trưởng đã chậm lại, nền kinh tế thế giới vẫn duy trì được sức chống chịu nhờ một số yếu tố, trong đó có việc giảm mức độ phụ thuộc vào năng lượng và khả năng thích ứng linh hoạt của các nền kinh tế.

Đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Fazurin Jamaludin nhận định, các nền kinh tế đã thể hiện khả năng điều chỉnh linh hoạt trước những gián đoạn nguồn cung năng lượng. Dù khu vực phụ thuộc đáng kể vào dầu mỏ từ Trung Đông, trong phần lớn thời gian của năm 2026, các nền kinh tế đã giảm nhập khẩu nhiên liệu từ khu vực này và tăng nhập khẩu từ những nguồn cung khác. Tổng lượng nhiên liệu nhập khẩu cũng giảm so với năm 2025.

Ngoài ra, các nền kinh tế châu Á được hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của chu kỳ tăng trưởng công nghệ dựa trên AI, thông qua hoạt động sản xuất, công nghiệp chế tạo và các dịch vụ liên quan. Làn sóng này thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, đồng thời góp phần gia tăng thương mại nội vùng ở cả lĩnh vực công nghệ và phi công nghệ. Đầu tư vào công nghệ tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, với quy mô vượt xa tổng mức đầu tư của cả năm 2025. Nhờ đó, kết quả kinh tế của nhiều quốc gia đã tích cực hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, đề cập các giải pháp nhằm củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và duy trì dòng vốn đầu tư, Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam và Lào khăng định, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng cần bảo đảm các điều kiện kinh tế vĩ mô vững chắc để dòng vốn đầu tư có thể duy trì ổn định, bền vững trong dài hạn.

Trước hết, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, Việt Nam cần ưu tiên ổn định giá cả trong điều hành chính sách tiền tệ. Đồng thời, các quốc gia cũng cần bảo toàn dư địa tài khóa để có đủ nguồn lực ứng phó với những cú sốc tiếp theo. Các biện pháp hỗ trợ nên được thiết kế có mục tiêu rõ ràng và mang tính tạm thời, nhằm bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng cần hỗ trợ mà không làm suy yếu tính bền vững của ngân sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh tham dự sự kiện. (Ảnh: Thành Long)

Trong trung hạn, ông Fazurin Jamaludin cho rằng các quốc gia cần giải quyết những vấn đề cơ cấu, bao gồm điều chỉnh chính sách lao động để chuẩn bị nguồn nhân lực trước những thay đổi do AI mang lại, củng cố hệ thống an sinh xã hội và tăng cường an ninh năng lượng thông qua hợp tác giữa các quốc gia.

Bên cạnh đó, hội nhập và hợp tác khu vực cần tiếp tục được thúc đẩy. Theo phân tích của IMF, thương mại dịch vụ trong ASEAN vẫn chưa đạt mức độ liên kết cao. Các quốc gia có thể tăng cường hợp tác và tháo gỡ những rào cản đối với thương mại dịch vụ để mở rộng trao đổi trong khu vực, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Riêng đối với Việt Nam, ông Fazurin Jamaludin cho rằng vẫn còn một số vấn đề cơ cấu cần được ưu tiên giải quyết nhằm cải thiện nền tảng kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Thứ nhất, Việt Nam cần cải thiện năng suất các nhân tố tổng hợp (total factor productivity - TFP).

Thứ hai, Việt Nam cần tiếp tục hiện đại hóa khuôn khổ chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, qua đó củng cố độ tin cậy của nền kinh tế trong dài hạn.

Thứ ba, cần cải thiện chất lượng dữ liệu kinh tế và tăng cường cung cấp thông tin cho thị trường. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, năng lực đáp ứng nhu cầu về dữ liệu và cung cấp thông tin vẫn còn hạn chế. Việc khắc phục những khoảng trống dữ liệu sẽ giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá rõ hơn tình hình, triển vọng và tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra quyết định phù hợp và tăng cường đầu tư vào thị trường.

Cuối cùng, ông Fazurin Jamaludin bày tỏ, việc củng cố các nền tảng kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng dữ liệu là những nhiệm vụ quan trọng đối với Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc, tận dụng cơ hội từ những chuyển biến của kinh tế toàn cầu và duy trì dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

Kiến tạo một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại sự kiện CEO500. (Ảnh: Thành Long)

“Hãy cùng chúng tôi kiến tạo một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, nơi thành công của các đối tác quốc tế gắn liền với thành công của Việt Nam”.

Đó là lời kêu gọi của ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) khi chia sẻ về vai trò của Thành phố mang tên Bác cũng như của VIFC-HCMC trong việc thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới.

Theo ông, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD. Đây là những kết quả tích cực, cho thấy bước tiến trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần nhìn nhận kỹ hơn đóng góp thực chất của khu vực FDI đối với nền kinh tế. Năm 2026, khu vực FDI chiếm 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này cũng liên tục gia tăng từ năm 2020 đến nay, cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp FDI trong chiến lược xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC nhấn mạnh, kim ngạch xuất khẩu lớn chưa phản ánh đầy đủ năng lực làm chủ công nghệ và phần giá trị mà Việt Nam thực sự nắm giữ khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu linh kiện, nguyên liệu và hoạt động gia công, lắp ráp, khả năng tạo ra giá trị gia tăng trong nước còn hạn chế. Ngoài ra, năng lực nghiên cứu và chất lượng nguồn nhân lực chưa phát triển tương xứng với yêu cầu nâng cấp mô hình tăng trưởng.

Do đó, Việt Nam cần thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới gắn với nghiên cứu và phát triển, đào tạo kỹ sư, hợp tác công nghệ và nâng cấp năng lực của các nhà cung ứng trong nước. Dòng vốn này cần giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời xây dựng tài sản trí tuệ, năng lực công nghệ và vị thế trong chuỗi giá trị.

Đây chính là yêu cầu đặt ra đối với TP. Hồ Chí Minh và VIFC-HCMC trong giai đoạn tới. Theo ông, VIFC-HCMC không chỉ đóng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế mà còn phải trở thành đầu mối điều phối, định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực và ngành nghề ưu tiên phát triển của TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam. Qua đó, Trung tâm góp phần giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Huân bày tỏ, Việt Nam không nên thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá mà cần có sự chọn lọc. Thành công trong thu hút đầu tư không chỉ được đánh giá bằng số vốn huy động được mà còn phải căn cứ vào chất lượng dòng vốn và mức độ đóng góp vào các ngành, lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao. Điều này áp dụng không chỉ với vốn FDI mà còn với các dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua VIFC-HCMC.

Về lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, vị chuyên gia cho biết, TP. Hồ Chí Minh và VIFC-HCMC đang hướng tới các ngành công nghệ mới, có giá trị gia tăng cao. Những lĩnh vực này bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn, tự động hóa, robot, robot hình người, blockchain và tài chính số. Thành phố cũng khuyến khích đầu tư vào công nghệ sinh học, công nghệ xanh, công nghệ lượng tử và mật mã lượng tử, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Ngoài ra, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu và phát triển, thiết kế sản phẩm cũng là những lĩnh vực được ưu tiên.

Đề cập mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước, ông cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh vào năm 2045 theo định hướng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong quá trình này, VIFC-HCMC được định hướng trở thành một thiết chế điều phối quan trọng, đưa vốn đến những lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực mới, kết nối nguồn lực để hình thành các ngành công nghệ mới và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Khi được triển khai đồng bộ với cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, những giải pháp này sẽ góp phần tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn.

Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Hữu Huân kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và VIFC-HCMC trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, thông qua đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng những doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu.

Ông nhấn mạnh khát vọng tăng trưởng hai con số của Việt Nam cũng mở ra cơ hội về thị trường, quy mô kinh doanh và khả năng sinh lời cho các đối tác. VIFC-HCMC sẽ nỗ lực kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và tạo điều kiện để các cơ hội đầu tư được chuyển hóa thành những dự án hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài cho cả nhà đầu tư và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi và trình bày những góc nhìn thực chất về cách dòng vốn FDI, công nghệ và dòng tài chính quốc tế đang định hình lại quyết định đầu tư tại Đông Nam Á. Chuyển hóa những góc nhìn đó thành cơ hội hợp tác cụ thể giữa TP. Hồ Chí Minh và các CEO tham dự; trải rộng trên 4 nhóm nội dung ưu tiên (hạ tầng, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ) thông qua các quan hệ đối tác, sáng kiến thí điểm hoặc hợp tác tiếp nối.

Qua đó, ghi nhận định hướng, kế hoạch và nhu cầu đầu tư cụ thể của các doanh nghiệp, qua đó xác định cơ hội hợp tác, đề xuất dự án, sáng kiến thí điểm hoặc các bước triển khai tiếp theo với TP. Hồ Chí Minh trên bốn nhóm lĩnh vực ưu tiên: hạ tầng, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ. Đồng thời, định vị TP. Hồ Chí Minh là cửa ngõ kết nối dòng vốn, công nghệ và cơ hội tăng trưởng của Việt Nam với khu vực và thế giới, hướng đến các quan hệ đối tác thực chất và lâu dài.

Một số hình ảnh tại chương trình CEO500: Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu

Ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), điều phối phiên thảo luận. (Ảnh: Thành Long)