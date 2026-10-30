AEF 2026: Công nghệ, ESG và dòng vốn quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), Báo Thế giới và Việt Nam đã trao đổi với các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp về những giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ, thực hành ESG và thu hút dòng vốn quốc tế.

Công nghệ thúc đẩy bán lẻ bền vững

Ông Bernard Grellier, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Đồng sáng lập Aetherix Digital, chia sẻ về vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực bán lẻ. (Ảnh: Thành Long)

Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Bernard Grellier, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Đồng sáng lập Aetherix Digital, nhận định, các giải pháp công nghệ cần đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện hiệu quả vận hành của nhà bán lẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yếu tố môi trường và phát triển bền vững nên được tích hợp ngay từ khâu thiết kế giải pháp.

Cụ thể, công nghệ cần hướng tới giảm lãng phí thực phẩm và hàng hóa khó tiêu thụ, đồng thời tiết kiệm năng lượng thông qua sử dụng thiết bị có hiệu suất cao.

Doanh nghiệp cũng nên ưu tiên máy tính có khả năng tái sử dụng và tái chế linh kiện, vật liệu, qua đó hạn chế tác động môi trường.

Đánh giá về tiềm năng tại Việt Nam, ông Bernard Grellier nhận định, đất nước đang trải qua quá trình chuyển đổi và số hóa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng, tác động môi trường từ hoạt động kinh doanh cũng cần được quan tâm tương xứng.

Theo Tổng Giám đốc điều hànhAetherix Digital , ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, sử dụng nguồn lực hợp lý và giảm chi phí sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

ESG - Chìa khóa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

GS. Aejin Kim, Phó Trưởng khoa phụ trách Quan hệ quốc tế, Đại học Dongseo (Hàn Quốc), nhấn mạnh vai trò của ESG trong nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: Thành Long)

Từ góc nhìn của học giả, GS. Aejin Kim, Phó Trưởng khoa phụ trách Quan hệ quốc tế, Đại học Dongseo (Hàn Quốc), nhận định, ESG đã vượt ra ngoài phạm vi tuân thủ quy định, trở thành yếu tố thiết yếu đối với năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo bà, tích hợp ESG vào chiến lược phát triển giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Cách tiếp cận này cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp khai thác tiềm năng của kinh tế tuần hoàn.

Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần cung cấp hỗ trợ thiết thực và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng bền vững.

VIFC-HCMC khơi thông dòng vốn quốc tế

Ông Brook Colin Taylor, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VinaCapital International Partners, trao đổi về tiềm năng của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh trong kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư trong nước. (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh đó, đánh giá triển vọng của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), ông Brook Colin Taylor, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VinaCapital International Partners, khẳng định, trung tâm có thể đóng vai trò cầu nối giữa nguồn vốn quốc tế và nhu cầu đầu tư trong nước.

Theo ông Brook Colin Taylor, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỷ USD vốn đầu tư để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng trung và dài hạn, trong khi nguồn lực trong nước khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu.

Do đó, VIFC-HCMC cần xây dựng môi trường minh bạch, có hệ thống quy định dễ tiếp cận, thủ tục cấp phép nhanh chóng và cơ chế thuận lợi cho dòng vốn lưu chuyển hai chiều.

Cùng với đó, sự hiện diện của các ngân hàng, công ty chứng khoán và đơn vị quản lý tài sản sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính tại trung tâm.

Hướng tới 5 năm tới, ông Brook Colin Taylor kỳ vọng VIFC-HCMC sẽ thu hút được các định chế tài chính lớn, triển khai thành công các dự án và chứng minh được hiệu quả của dòng vốn đầu tư.

Tổng Giám đốc VinaCapital International Partners đề xuất ưu tiên 4 lĩnh vực: vốn cổ phần tư nhân, tín dụng tư nhân, tài trợ hạ tầng và tài chính xanh, phù hợp với nhu cầu vốn của Việt Nam và khả năng cung ứng của thị trường quốc tế.

Những chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 cho thấy, thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ và thực hành ESG có mối liên hệ chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư thuận lợi, cùng các giải pháp đổi mới gắn với mục tiêu bền vững, sẽ tạo thêm dư địa để Việt Nam huy động nguồn lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.