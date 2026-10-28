AEF 2026: Chuyên gia nước ngoài chỉ rõ hai yêu cầu để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao

Bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), Báo Thế giới và Việt Nam đã trao đổi với đại diện hai tổ chức quốc tế về những yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong điều hành kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tăng trưởng cao cần song hành với ổn định kinh tế vĩ mô

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào, nhấn mạnh yêu cầu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong quá trình theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Đánh giá mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Việt Nam, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào, cho rằng, tăng trưởng nhanh cần song hành với năng lực kiểm soát rủi ro và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đại diện IMF, khi nền kinh tế tăng tốc, những điểm dễ tổn thương có thể bộc lộ rõ hơn, đòi hỏi chính sách điều hành phải đủ linh hoạt để ứng phó với biến động.

Về chính sách tiền tệ, ông Fazurin Jamaludin khuyến nghị Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa khuôn khổ điều hành theo hướng minh bạch, linh hoạt, qua đó chủ động ứng phó với nguy cơ gia tăng áp lực lạm phát.

Song song với đó, củng cố khuôn khổ tài khóa trung hạn cũng là yêu cầu quan trọng. Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào nhấn mạnh cần gắn kết chặt chẽ quy trình lập ngân sách với định hướng tài khóa trung hạn, bảo đảm tính nhất quán và độ tin cậy của chính sách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực công.

Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong hoạch định chính sách, ông Fazurin Jamaludin cho rằng Việt Nam cần cải thiện cả chất lượng lẫn phạm vi bao phủ của dữ liệu kinh tế.

Hệ thống dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy sẽ giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát hơn diễn biến của nền kinh tế, nâng cao tính minh bạch và đưa ra quyết sách kịp thời.

“Có thêm dữ liệu sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng những chính sách tốt hơn và phản ứng theo thời gian thực”, ông nói.

Từ góc nhìn của IMF, hiện đại hóa chính sách tiền tệ, củng cố kỷ luật tài khóa và nâng cao chất lượng dữ liệu là những nền tảng quan trọng để Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao mà vẫn giữ vững ổn định vĩ mô.

Trên nền tảng đó, bài toán tiếp theo là huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển, kết nối dòng vốn cùng chuyên môn quốc tế với những ưu tiên cụ thể của Việt Nam để chuyển mục tiêu tăng trưởng thành kết quả thực chất.

Đặt ưu tiên của Việt Nam làm trọng tâm hợp tác

Bà Amy Lim, Giám đốc phụ trách kết nối hệ sinh thái của AVPN, cho rằng kết nối nguồn lực quốc tế với các ưu tiên phát triển của Việt Nam là chìa khóa để tạo ra tác động thiết thực và bền vững. (Ảnh: Thành Long)

Từ góc độ hợp tác phát triển, bà Amy Lim, Giám đốc phụ trách kết nối hệ sinh thái của Mạng lưới các nhà đầu tư xã hội châu Á (AVPN), cho rằng, hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đòi hỏi Việt Nam phát huy sức mạnh hợp tác giữa nhiều chủ thể.

Trong đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức từ thiện, quỹ và cơ quan hoạch định chính sách cần phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh riêng để cùng giải quyết những thách thức phát triển.

Với mạng lưới gần 1.000 tổ chức tại 43 thị trường, AVPN giữ vai trò kết nối các nguồn vốn, tri thức và chuyên môn, qua đó tập hợp nguồn lực đa dạng quanh những mục tiêu phát triển chung.

Theo bà Amy Lim, huy động vốn mới chỉ là bước khởi đầu. Yếu tố quyết định nằm ở khả năng phối hợp các nguồn lực và chuyển hóa chúng thành giải pháp cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Làm rõ cách tiếp cận này, đại diện AVPN dẫn ví dụ Quỹ Cơ hội AI (AI Opportunity Fund), sáng kiến kết hợp nguồn lực tài chính, chuyên môn và các đơn vị đào tạo tại địa phương nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ kinh nghiệm đó, bà Amy Lim nhận định, Việt Nam có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, nổi bật là nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.

Để phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế, theo Giám đốc phụ trách kết nối hệ sinh thái của AVPN, các ưu tiên phát triển của Việt Nam cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình tìm kiếm đối tác.

Thay vì áp dụng những mô hình có sẵn, các bên cần xuất phát từ nhu cầu thực tế trong nước, trên cơ sở đó xác định đối tác có đủ năng lực cung cấp nguồn lực và giải pháp phù hợp.

Đồng thời, quan hệ hợp tác cần được xây dựng theo hướng hai chiều. Bên cạnh thu hút nguồn vốn và chuyên môn quốc tế, Việt Nam cần mở rộng cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức và các sáng kiến trong nước chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp vào mạng lưới hợp tác khu vực.

Song song với huy động và kết nối nguồn lực, yêu cầu đo lường tác động cần được đặt ra ngay từ khâu thiết kế dự án, thay vì chỉ tiến hành khi kết thúc chương trình.

Theo bà Amy Lim, các bên cần thống nhất từ đầu về mục tiêu, phương pháp đánh giá và nhóm cộng đồng thụ hưởng.

Trên cơ sở đó, việc áp dụng những khuôn khổ đo lường được công nhận rộng rãi sẽ giúp theo dõi cả kết quả đầu ra lẫn những thay đổi thực tế do dự án mang lại, từ phạm vi tác động đến khả năng duy trì hiệu quả theo thời gian.

Về lâu dài, kết nối nguồn lực quốc tế với các ưu tiên phát triển của Việt Nam cần gắn liền với trách nhiệm giải trình về kết quả. Đây là cơ sở để bảo đảm các chương trình hợp tác tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững.