AEF 2026: Chủ động 'xanh hoá' để đáp ứng chuỗi giá trị toàn cầu

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại phiên thảo luận “Chuỗi giá trị toàn cầu bền vững: Logistics xanh”. (Ảnh: Hùng Triều)

Đó là nhận định của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh tại phiên thảo luận “Chuỗi giá trị toàn cầu bền vững: Logistics xanh”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, ngày 27/10.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, các chuỗi giá trị toàn cầu đang được tổ chức lại theo yêu cầu xanh hơn, minh bạch hơn và thông minh hơn.

Khả năng đáp ứng những yêu cầu này sẽ quyết định vị trí của doanh nghiệp trong mạng lưới sản xuất tương lai. Hợp tác vì vậy cần mở rộng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và con người trong toàn bộ chuỗi giá trị. Quá trình kết nối từ nhà máy, cánh đồng đến cảng biển và thị trường tiêu thụ cũng đặt ra yêu cầu đồng bộ thể chế tại mỗi quốc gia, địa phương.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Hùng Triều)

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, xanh hóa và minh bạch hóa đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn vốn. Năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào cả hệ sinh thái công nghệ, nhân lực, hạ tầng logistics và dữ liệu. Do đó, quá trình chuyển đổi cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và các đối tác.

Nhấn mạnh vai trò của các thành phố và thế hệ doanh nhân trẻ trong xây dựng quan hệ đối tác công nghệ, hình thành động lực tăng trưởng mới, ông Hoàng Nguyên Dinh bày tỏ, các sáng kiến hợp tác cần được triển khai cụ thể trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ để tăng khả năng kết nối giữa các ngành.

TS. Sandy Chong, Giám đốc các Sáng kiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nhận định, các đô thị như TP. Hồ Chí Minh có lợi thế trong việc tập trung nguồn nhân lực, doanh nghiệp, hạ tầng, dịch vụ công và cơ sở nghiên cứu. (Ảnh: Hùng Triều)

Phát biểu chuyên đề, TS. Sandy Chong, Giám đốc các Sáng kiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chia sẻ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và hạ tầng số đang thay đổi cách các nền kinh tế cạnh tranh, sản xuất và tạo ra giá trị.

Hiệu quả của công nghệ phụ thuộc vào khả năng ứng dụng, điều kiện tiếp cận của doanh nghiệp và người dân. Do đó, hợp tác quốc tế cần kết nối nghiên cứu, nguồn vốn và nhu cầu thực tiễn để hình thành các giải pháp có khả năng triển khai.

Theo TS. Sandy Chong, các đô thị như TP. Hồ Chí Minh có lợi thế trong việc tập trung nguồn nhân lực, doanh nghiệp, hạ tầng, dịch vụ công và cơ sở nghiên cứu. Đây là điều kiện để Thành phố mang tên Bác thử nghiệm các mô hình hợp tác mới, đánh giá hiệu quả và mở rộng những giải pháp phù hợp.

Để phát huy cơ hội này, hợp tác cần tập trung kết nối tri thức với thực tiễn triển khai; huy động nguồn vốn dài hạn và năng lực chuyên môn; tăng cường trao đổi về an toàn công nghệ, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và khả năng tiếp cận. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế cần gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Các diễn giả chụp ảnh chung. (Ảnh: Hùng Triều)

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang đứng trước áp lực chuyển đổi xanh mạnh mẽ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn giảm phát thải carbon, quy định bền vững khắt khe từ các thị trường lớn và xu hướng tiêu dùng xanh.

Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, logistics lớn nhất cả nước - cần chủ động xanh hóa hạ tầng, phương thức vận tải và kho bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư bền vững.

Việc phát triển logistics xanh không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn là động lực để hiện đại hóa ngành logistics, tối ưu hóa chi phí và tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.