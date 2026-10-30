AEF 2026: Biến cơ hội hợp tác thành động lực tăng trưởng

Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. (Nguồn: BTC)

Theo Ban Tổ chức, AEF 2026 thu hút hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, hơn 100 đoàn khách quốc tế và 214 diễn giả đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó, chương trình CEO500 quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ hội hợp tác và triển vọng phát triển của Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, Diễn đàn tập trung trao đổi về những nguồn lực đang định hình tương lai kinh tế, từ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo đến các mô hình hợp tác mới. Trong bối cảnh mạng lưới sản xuất và dòng vốn quốc tế tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng kết nối. Khả năng đáp ứng các yêu cầu về thể chế, hạ tầng, nhân lực và chất lượng dự án sẽ quyết định mức độ chuyển hóa những cơ hội đó thành kết quả phát triển.

Mở rộng kết nối, nâng tầm hợp tác

Một điểm đáng chú ý tại AEF 2026 là sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong hai ngày chính 27 và 28/10. Sự phối hợp này góp phần mở rộng kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh với các mạng lưới đầu tư, công nghệ và tri thức quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để thành phố trao đổi những ưu tiên phát triển với các đối tác.

Trong chương trình ngày 28/10, phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo WEF với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu” là một hoạt động trọng tâm. Cùng với phiên toàn thể cấp cao, cuộc đối thoại làm rõ định hướng phát triển và cách Việt Nam kết nối với những động lực tăng trưởng mới.

Đặt vị thế Việt Nam trong những chuyển động của kinh tế thế giới cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hội nhập. Thu hút đầu tư cần gắn với phát triển năng lực sản xuất trong nước; mở rộng thị trường cần đi cùng khả năng tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Trao đổi trước Diễn đàn, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được lưu ý, công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực tham gia chuỗi giá trị đang trở thành những yếu tố cạnh tranh ngày càng quan trọng. Ông nhấn mạnh yêu cầu củng cố nội lực, cải thiện thể chế và phát triển quan hệ đối tác có chiều sâu để tận dụng sự dịch chuyển của dòng vốn, công nghệ và sản xuất.

Với TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu này gắn với việc phát huy các thế mạnh về tài chính, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển và đổi mới sáng tạo. Kết nối hiệu quả những nguồn lực ấy sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố và các địa phương trong mạng lưới liên kết kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và là định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. (Nguồn: BTC)

Từ “đầu tư tại Việt Nam” đến “đầu tư cùng Việt Nam”

Phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt yêu cầu chuyển hóa hợp tác thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường. Việt Nam hướng tới vai trò đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, đồng thời cùng các đối tác kiến tạo mô hình phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Thông điệp “đầu tư cùng Việt Nam” đã mở rộng nội hàm hợp tác sang cùng nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi giá trị. Theo đó, tăng trưởng cao cần gắn với nâng cao năng suất; thu hút đầu tư nước ngoài cần góp phần phát triển doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng cần củng cố sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã nêu bốn hướng hợp tác: Thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn; nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ chiến lược; huy động vốn trung, dài hạn cho phát triển.

Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được kỳ vọng kết nối nguồn vốn thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Tại phiên đối thoại “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”, Thủ tướng tiếp tục trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế về những lựa chọn phát triển trước sự dịch chuyển của kinh tế thế giới. Nội dung tập trung vào ứng phó với biến động địa kinh tế, kiến tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất toàn cầu và đồng hành với nhà đầu tư.

Trước tác động của phân mảnh địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ và quá trình tái định hình chuỗi cung ứng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chủ động về chiến lược, củng cố nội lực và mở rộng hợp tác. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển; đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị và đa dạng hóa thị trường, đối tác, nguồn cung.

Về năng lực chống chịu, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh khả năng thích ứng, phục hồi và phát triển sau mỗi biến động. Theo đó, Việt Nam kiên định giữ vững ổn định chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là những ưu tiên.

Trao đổi về vị thế Việt Nam hướng tới năm 2035, Thủ tướng nêu định hướng từng bước trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng và sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới; đồng thời là mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và giá trị.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; sẵn sàng hợp tác với các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Chủ động hội nhập quốc tế gắn với phát triển năng lực nội sinh, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn, các đối tác tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, viện nghiên cứu và trường đại học, cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng mạng lưới nhà cung ứng. Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; duy trì đối thoại và phối hợp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đối thoại trực tiếp với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Nguồn: BTC)

Niềm tin từ những kế hoạch kinh doanh

Qua các cuộc trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam tại Diễn đàn, nhiều doanh nghiệp nước ngoài thể hiện sự quan tâm đến triển vọng thị trường, đồng thời xác định những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác.

Ông Jesse Choi, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Sunwah Group, nhìn nhận sản xuất, tái cơ cấu chuỗi cung ứng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là những hướng phát triển đáng chú ý của Việt Nam. Theo ông, doanh nghiệp trong nước có lợi thế am hiểu thị trường, có thể phối hợp với đối tác quốc tế để triển khai dự án và phát triển sản phẩm. Để tận dụng lợi thế này, doanh nghiệp cần minh bạch hoạt động, xác định rõ mô hình kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu hợp tác quốc tế.

Sự quan tâm còn được thể hiện qua kế hoạch mở rộng sản xuất. Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Ito Group Holding Pte., Ltd., cho biết doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy mới tại Khu chế xuất Linh Trung, dự kiến hoàn thành vào dịp Tết 2027. Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, ông đánh giá cao vị trí địa lý cùng tinh thần làm việc và khả năng thích ứng của đội ngũ lao động.

Trong lĩnh vực kinh tế số, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, kỳ vọng các sáng kiến tại Diễn đàn được nghiên cứu, phục vụ quá trình xây dựng chính sách. Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp tác với TP. Hồ Chí Minh đối với hoạt động của doanh nghiệp và những đóng góp vào chuyển đổi số tại địa phương.

Những ý kiến này cho thấy doanh nghiệp đánh giá Việt Nam từ cả triển vọng dài hạn và điều kiện kinh doanh hằng ngày. Quy mô thị trường tạo sức hấp dẫn, trong khi chất lượng nhân lực, hạ tầng và khả năng phối hợp với cơ quan quản lý góp phần củng cố quyết định gắn bó lâu dài.

Tại Diễn đàn, các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng được công bố. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm, từ hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị đến sản xuất công nghiệp và công nghệ cao, góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút nguồn lực cho thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). (Ảnh: Hùng Triều)

Củng cố nền tảng cho hợp tác lâu dài

Đối với những dự án kéo dài hàng chục năm, tính ổn định và khả năng dự báo chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư.

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cố vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Marc Knapper đề cập ba nền tảng quan trọng: chính sách rõ ràng và nhất quán, hạ tầng đáp ứng nhu cầu, nguồn nhân lực có chuyên môn. Ông đồng thời khuyến nghị cải thiện thủ tục, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa và cung cấp thông tin về các dự án ưu tiên để nhà đầu tư thuận lợi hơn trong quá trình chuẩn bị phương án tham gia.

Ở phía doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nhận nguồn lực quốc tế cũng đòi hỏi sự chuẩn bị. Ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank, cho rằng doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), qua đó cải thiện khả năng tiếp cận vốn xanh. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ kỹ thuật có vai trò quan trọng trong quá trình đáp ứng tiêu chuẩn.

Kỳ vọng của các bên gặp nhau ở yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và năng lực đối tác. Việt Nam cần dòng vốn phù hợp với định hướng phát triển; nhà đầu tư cần dự án khả thi và điều kiện triển khai đáng tin cậy. Làm rõ những yêu cầu này sẽ giúp quá trình lựa chọn, chuẩn bị và thực hiện hợp tác có cơ sở vững chắc hơn.

Nguồn lực cần đi đúng nhu cầu

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tham dự và phát biểu định hướng tại phiên tham luận chuyên sâu về các xu hướng toàn cầu với chủ đề “Nhận diện các động lực tăng trưởng mới” và phiên đối thoại chuyên sâu các nước với chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Các phiên có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ngành, địa phương nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Một nội dung được quan tâm trong các trao đổi tại AEF 2026 là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào, lưu ý việc theo đuổi tăng trưởng cao cần đi cùng giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Những nội dung ông đề cập gồm nâng cao chất lượng điều hành tiền tệ, tăng tính nhất quán trong quản lý tài khóa và cải thiện dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.

Từ góc độ kết nối đầu tư phát triển, bà Amy Lim, Giám đốc phụ trách kết nối hệ sinh thái của Mạng lưới các nhà đầu tư xã hội châu Á (AVPN), cho rằng lựa chọn đối tác cần bắt đầu từ những ưu tiên của Việt Nam. Nguồn vốn cần đi cùng chuyên môn và năng lực thực hiện; mục tiêu, đối tượng thụ hưởng và cách đánh giá tác động cần được xác định sớm.

Cách tiếp cận này nhấn mạnh yêu cầu gắn nguồn lực quốc tế với những nhu cầu phát triển cụ thể, từ đào tạo nhân lực, nâng cao năng suất đến phát triển hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hợp tác công nghệ Việt Nam–Ấn Độ được trao đổi theo hướng xác định các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng số và nhân lực chất lượng cao. Chương trình hướng tới những dự án thí điểm có khả năng triển khai trong 12–24 tháng, tạo cơ sở tiếp tục cụ thể hóa các đề xuất sau cuộc gặp.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam về các yếu tố thu hút đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Thước đo nằm ở kếtquả triển khai

Theo thông tin công bố trước phiên toàn thể, TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 12 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD, thuộc các lĩnh vực logistics, năng lượng và hạ tầng. Quy mô này cho thấy những cơ hội hợp tác đang được chuẩn bị, đồng thời đặt ra yêu cầu theo sát tiến độ pháp lý, huy động vốn và triển khai từng dự án.

Ngày 27/10, Diễn đàn có 16 phiên chuyên đề cùng các chương trình trình diễn công nghệ, tạo điều kiện để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới nghiên cứu trao đổi về giải pháp ứng dụng. Những kết nối và đề xuất hình thành tại đây cần tiếp tục được thúc đẩy để tạo tác động kinh tế trong thực tế.

Trong bài phát biểu của Thủ tướng, yêu cầu theo sát kết quả được: mỗi đề xuất khả thi cần có đầu mối xử lý rõ ràng; mỗi dự án tiềm năng cần có lộ trình thúc đẩy; mỗi vướng mắc chính đáng cần xác định cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết. Đây là cơ sở để nối các nội dung trao đổi tại Diễn đàn với công việc tiếp theo của bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Một đề xuất được tiếp thu vào chính sách, một đối tác tìm được dự án phù hợp hay một doanh nghiệp tiếp cận được công nghệ cần thiết đều có thể tạo nên giá trị cụ thể của AEF 2026. Hiệu quả của Diễn đàn vì thế cần được nhìn nhận qua tiến độ và chất lượng thực hiện các chương trình hợp tác sau những cuộc gặp.

Có thể nói, sự quan tâm của cộng đồng kinh doanh và các mạng lưới phát triển quốc tế đang mở thêm cơ hội cho Việt Nam. Tiếp tục đối thoại, phản hồi đề xuất, tháo gỡ vướng mắc và thực hiện cam kết sẽ góp phần củng cố niềm tin của đối tác, đưa những cơ hội hợp tác tại diễn đàn trở thành nguồn lực cho tăng trưởng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, tham quan Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026), ngày 26/10. (Nguồn: BTC)