Advent calendar 2026: Cuộc đua hộp quà mỹ phẩm cao cấp mùa Giáng sinh

Mùa lễ hội 2026, các thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa cao cấp tiếp tục đầu tư vào Advent calendar, những hộp quà chia ngăn để người dùng lần lượt khám phá trong thời gian chờ Giáng sinh. Sức hấp dẫn của sản phẩm đến từ cả danh mục bên trong, thiết kế bao bì và cảm giác chờ đợi mỗi lần mở quà.

Bắt nguồn từ truyền thống đếm ngày đến Giáng sinh tại Đức vào thế kỷ 19, lịch mùa Vọng ngày nay trở thành một hình thức giới thiệu sản phẩm của ngành làm đẹp. Trong cùng một hộp quà, thương hiệu có thể kết hợp những dòng bán chạy, sản phẩm mới và phiên bản giới hạn; người mua có cơ hội trải nghiệm nhiều lựa chọn trước khi quyết định gắn bó với một sản phẩm cụ thể.

Ở phân khúc cao cấp, mỗi bộ lịch còn thể hiện cách thương hiệu tạo khác biệt: Dior khai thác di sản couture, Guerlain kết hợp với nhà thiết kế thời trang, trong khi Chanel đưa kỹ nghệ thủ công vào hộp quà. Dưới đây là 10 lựa chọn nổi bật của mùa lễ hội 2026, với những dấu ấn riêng về thiết kế, sản phẩm và mức giá.

DIOR: MỘT NGÔI SAO MỞ RA THẾ GIỚI COUTURE

Le 30 Montaigne Dior Beauty Advent Calendar 2026 tái hiện mặt tiền số 30 Đại lộ Montaigne trong dáng hình ngôi sao biểu tượng. Ở trung tâm là khung cảnh gợi liên tưởng đến bánh gừng, cùng chiếc váy couture trang trí hoa - chi tiết khiến hộp quà mang dáng dấp một sân khấu thời trang thu nhỏ.

Danh sách 24 món có Rouge Dior 999 phiên bản nhung, Lip Maximizer 001 Pink, Lip Glow Oil và má hồng Dior Backstage Rosy Glow Stick. Người yêu nước hoa có thể chờ đợi J’adore, Miss Dior, Sauvage; nhóm dưỡng da có Prestige La Crème 15 ml và La Micro-Huile de Rose Activated Serum 10 ml.

Nến Dior Délice 85 g bổ sung hương thơm cho không gian. Tuy nhiên, 3 trong số 24 món là đồ trang trí, điều người mua nên tính đến khi cân nhắc phần mỹ phẩm thực nhận.

Giá: 604 bảng Anh ~ khoảng 20,93 triệu đồng.

CHARLOTTE TILBURY: HOLLYWOOD NẰM TRONG NHỮNG NGĂN KÉO ĐỎ

Charlotte’s Hollywood Beauty Wonderland 2026 chọn sắc đỏ, những ngôi sao vàng và tay nắm ngăn kéo như trang sức. Sau mùa lễ hội, chiếc hộp có thể tiếp tục ở lại bàn trang điểm để cất phụ kiện.

Bên trong là 15 món, gồm 4 mỹ phẩm kích thước tiêu chuẩn: son Matte Revolution màu Pillow Talk Medium, má hồng Unreal Blush Healthy Glow Stick màu Rosy Glow, Beauty Light Wand màu Pillow Talk Original và Lip Cheat Contour Duo màu Medium. Các sắc độ hồng, nâu tạo điểm nối cho một bộ trang điểm có thể phối cùng nhau.

Magic Cream, Magic Serum Crystal Elixir và xịt cố định AIRbrush Flawless Setting Spray xuất hiện ở cỡ du lịch. Hai món phụ kiện là túi mỹ phẩm nhỏ và dụng cụ gua sha thạch anh trắng hình đôi môi. Vì vậy, con số 15 bao gồm cả phụ kiện, không phải 15 món mỹ phẩm.

Giá: 170 bảng Anh ~ khoảng 5,89 triệu đồng.

CHANEL: CĂN NHÀ MÙA ĐÔNG DÀNH CHO NGƯỜI SƯU TẦM

The Chanel Chalet mùa lễ hội 2026 gợi nhớ những kỳ nghỉ vùng núi của Gabrielle Chanel. Hộp đen trắng mở ra khung cảnh mùa đông điểm họa tiết vàng, kết hợp 8 sản phẩm làm đẹp và 5 phụ kiện trang trí cây thông.

Nhóm hương thơm có N°5 Eau de Parfum, Paris- St. Moritz, Coco Mademoiselle dạng xịt bỏ túi và dầu dưỡng thể hương Comète. Phần trang điểm gồm 2 thỏi 31 Le Rouge màu Rouge Féérie, Rose Enchanté, phấn bắt sáng Neige d’Or và bảng mắt Les 4 Ombres Ombre d’Or.

Nét riêng nằm ở phụ kiện thủ công: hoa trà bằng da viền vàng, quả cầu thủy tinh La Rochère thổi thủ công, chai N°5 bằng sứ, hoa tuyết bằng da dát vàng và đồ trang trí kim loại mạ vàng. Chanel giới thiệu đây là hộp quà giới hạn tại boutique tuyển chọn; giá trị sưu tầm đến từ cả mỹ phẩm lẫn kỹ nghệ chế tác.

Giá bán đề xuất tại Việt Nam: 76,65 triệu đồng

YSL BEAUTY: HỘP TRANG SỨC DÀNH CHO NHỮNG BỮA TIỆC

Holiday Advent Calendar 2026 của YSL Beauty xuất hiện như chiếc hộp trang sức phủ màu burgundy bóng, nổi bật với biểu tượng Cassandre cỡ lớn. Thiết kế có vẻ sắc sảo, phù hợp tinh thần trang điểm dự tiệc mà thương hiệu theo đuổi.

Tâm điểm là 5 sản phẩm kích thước tiêu chuẩn: bảng mắt Couture Clutch #720, Lovenude Lip Blusher #07, Loveshine Candy Glaze #44, Loveshine #214 và dưỡng thể hương Libre 50 ml. Son và bảng mắt tạo nên sức hút chính cho người muốn bổ sung mỹ phẩm màu cuối năm.

Nhóm nước hoa mini trải từ Black Opium, Y đến Libre, MYSLF và Muse, dung tích 7,5-10 ml. Các sản phẩm dưỡng da Or Rouge, Pure Shots cùng gương và cọ kabuki mở rộng trải nghiệm bên trong. Đây là bộ lịch nên xem kỹ bảng màu son, mắt trước khi mua, bởi chúng chiếm phần đáng kể trong nhóm sản phẩm tiêu chuẩn.

Giá: 345 bảng Anh ~ khoảng 11,96 triệu đồng.

GUERLAIN: HỘP NHUNG XANH MANG DẤU ẤN THỜI TRANG

The Jewellery Box – Guerlain x Germanier đưa thế giới sáng tạo của nhà thiết kế Kévin Germanier vào Advent calendar mùa lễ hội 2026. Lớp nhung xanh đêm bên ngoài mở ra phần nội thất nhiều màu sắc, tạo cảm giác đang khám phá một hộp trang sức.

Trong 25 bất ngờ, nước hoa là điểm nhấn với 7 sáng tạo L’Art & La Matière dung tích 10 ml, gồm Angélique Noire, Cuir Béluga, Néroli Outrenoir và Pêche Mirage. Shalimar, L’Heure Bleue cùng Aqua Allegoria Forte bổ sung những sắc thái khác trong thế giới hương thơm Guerlain.

Nhóm dưỡng da có các sản phẩm Abeille Royale 15 ml, trong khi son Rouge G Satin 510 Le Rouge Vibrant đi cùng vỏ gương đôi Bleu Astral tạo điểm nhấn trang điểm. Bốn nến thơm 35 g và phụ kiện gốm lưu hương hoàn thiện hộp quà, phù hợp người muốn khám phá nhiều dòng sản phẩm của hãng.

Giá: 560 bảng Anh ~ khoảng 19,41 triệu đồng

DIPTYQUE: KHU RỪNG THƠM TRONG CHIẾC HỘP BÍ MẬT

Advent Calendar 2026 của Diptyque lấy hình dáng hộp dụng cụ của người thợ, điểm chi tiết vàng và những nhân vật trong khu rừng do nghệ sĩ Jean-Simon Roch hình dung. Cấu trúc ngăn kéo có thể tái sử dụng sau khi mở hết quà.

Bộ lịch mang đến 25 bất ngờ, nghiêng về nến, nước hoa và chăm sóc cơ thể. Hai cây nến Sapin và Baies cùng dung lượng 70 g là điểm nhấn; các nến nhỏ hơn đưa người dùng qua Café, Feu de Bois, Sésame Noir hay Santal.

Trong nhóm nước hoa, Bois Corsé và Lazulio xuất hiện ở phiên bản 10 ml dành riêng cho bộ lịch, bên cạnh Fleur de Peau, Orphéon, Tam Dao và Eau Rose 7,5 ml. Xịt thơm tóc Do Son 30 ml và nước hoa khô Eau Rose 3 g bổ sung những cách dùng hương thơm khác nhau. Sức hút của hộp quà nằm ở sự đa dạng trải nghiệm mùi hương trên cơ thể và trong nhà.

Giá: 420 bảng Anh ~ khoảng 14,56 triệu đồng.

JO MALONE LONDON: CHIẾC RƯƠNG GIẤU 25 CUỘC HẸN MÙI HƯƠNG

Christmas Kist Advent Calendar 2026 đưa những món quà nhỏ vào chiếc rương lễ hội, giấu chúng trong các gói hình kẹo nổ Giáng sinh, đồ trang trí và tất treo. Cách sắp đặt khiến mỗi lần tìm quà có thêm nét thú vị.

Bộ lịch gồm 25 món, kết hợp cologne, nến và sản phẩm tắm dưỡng. English Pear & Freesia, Lime Basil & Mandarin, Wood Sage & Sea Salt xuất hiện ở chai cologne 9 ml, cho phép người dùng luân phiên khám phá các mùi quen thuộc của hãng.

Ginger Biscuit góp mặt dưới dạng cologne và nến; Pine & Eucalyptus bổ sung lựa chọn hương thơm cho nhà. Bất ngờ ngày 25 là Tangerine & Honey Cologne 30 ml. Với cả sữa tắm, dưỡng thể và xịt thơm cơ thể, hộp quà gợi mở cách đưa hương thơm vào nhiều bước chăm sóc, thay vì chỉ dừng ở một lần xịt nước hoa.

Giá: 375 bảng Anh ~ khoảng 13 triệu đồng.

PENHALIGON’S: CHUYẾN TÀU HƯƠNG THƠM TRONG CHIẾC RƯƠNG CỔ ĐIỂN

Penhaligon’s lấy cảm hứng từ những chiếc rương du lịch cổ và thời kỳ vàng son của đường sắt cho Advent Calendar 2026. Thiết kế gắn trải nghiệm đếm ngược với ý niệm lên đường, gặp gỡ những mùi hương khác nhau trước khi về nhà đón lễ.

Trong 24 món, Halfeti và Empressa cùng xuất hiện ở chai 30 ml, điểm đáng chú ý với người muốn dùng nước hoa lâu hơn một vài lần thử. Các chai 9–10 ml mở rộng hành trình qua Luna, Endymion, Quercus, The Favourite và những tên tuổi trong bộ sưu tập Portraits như The Coveted Duchess Rose, Changing Constance.

Bốn cây nến 35 g gồm Halfeti, Luna, Damascena và First Class Fizz đưa mùi hương vào không gian sống. Sữa tắm, dưỡng thể cùng kem tay hoàn thiện tuyển chọn. Tại thời điểm kiểm tra, website Anh của hãng hiển thị hết hàng và cho đăng ký nhận thông báo khi có lại.

Giá niêm yết: 430 bảng Anh ~ khoảng 14,90 triệu đồng.

SISLEY: PARIS NỞ HOA TRÊN CHIẾC TỦ MỸ PHẨM

Advent Calendar 2026 đánh dấu cuộc hợp tác giữa Sisley và Marie-Victoire de Bascher. Tháp Eiffel hiện lên giữa những bông hoa tưởng tượng và pháo hoa; bên trong, từng ngăn kéo tiếp nối bằng nhân vật hoa cùng những cánh hoa chuyển động.

Bộ lịch chứa 25 sản phẩm, trải từ dưỡng da, trang điểm đến nước hoa và chăm sóc tóc. Những món đáng chú ý gồm sữa làm sạch Lyslait 100 ml, Floral Toning Lotion 100 ml và mặt nạ Express Flower Gel 60 ml. Son Phyto-Rouge màu Rose Nouméa cùng mascara Phyto-Noir bổ sung sắc màu cho tuyển chọn thiên về chăm sóc.

Black Rose Cream Mask 10 ml và serum Sisleÿa L’Integral Anti-Age 5 ml tạo cơ hội tiếp cận những dòng dưỡng da cao cấp của hãng. Dung tích giữa các món khá khác nhau, nên người mua cần xem danh sách chi tiết khi đánh giá giá trị sử dụng.

Giá: 672 bảng Anh ~ khoảng 23,29 triệu đồng.

ELEMIS: MỘT QUY TRÌNH CHĂM DA SAU NHỮNG CÁNH CỬA

The Ultimate Beauty Advent Calendar 2026 của ELEMIS tập trung vào chăm sóc da và cơ thể, với 25 sản phẩm được hãng công bố, trong đó có 3 món kích thước tiêu chuẩn.

Bộ ba này gồm Pro-Collagen Cleansing Balm 100 g, Pro-Collagen Marine Cream 50 ml và Frangipani Monoi Body Cream 200 ml. Hai bước làm sạch, dưỡng da mặt kết hợp cùng kem dưỡng thể tạo nên phần sản phẩm có thể đưa ngay vào sinh hoạt hằng ngày.

Những ngăn còn lại mở rộng sang Pro-Collagen Future Restore Serum, Overnight Matrix, Dynamic Resurfacing Facial Pads và Superfood Midnight Facial. Các phiên bản sáp làm sạch Black Cherry, Green Fig mang thêm lựa chọn trải nghiệm bên cạnh dòng nguyên bản. Đây là hộp quà có định hướng rõ cho người thích thử nhiều kết cấu chăm sóc da; tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn là cỡ nhỏ hoặc cỡ du lịch.

Giá: 225 bảng Anh ~ khoảng 7,80 triệu đồng.

Giá sản phẩm mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm phí vận chuyển về Việt Nam, thuế nhập khẩu và phí thanh toán (nếu có)