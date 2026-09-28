Adou Minh có thể giúp tuyển Việt Nam thoát pressing Thái Lan?

Adou Minh đá chính cả 22 trận V.League 2024/25 cho Hà Tĩnh trước khi trở thành lựa chọn thường xuyên của Công an Hà Nội.

Trận gặp Philippines mới là lần đầu Adou Minh khoác áo tuyển Việt Nam, còn cuộc đối đầu Thái Lan sẽ là bài kiểm tra nặng hơn nhiều. Đội bóng của HLV Anthony Hudson có xu hướng đẩy cao đội hình, giữ khoảng cách giữa các tuyến khá ngắn và áp sát ngay từ phần sân đối phương, nên Việt Nam sẽ cần những cầu thủ đủ bình tĩnh ở tuyến dưới để không bị cuốn vào nhịp pressing.

Trong kiểu trận đấu như vậy, trung vệ không chỉ cần phòng ngự tốt. Người cầm bóng phải đủ tự tin để giữ thêm một nhịp, kéo cầu thủ pressing ra khỏi vị trí rồi tìm đường chuyền lên tuyến trên. Adou Minh có nền tảng khá phù hợp cho công việc này nhờ quãng thời gian dài thi đấu tại Pháp và kinh nghiệm ở V.League.

Một trung vệ quen với áp lực

Adou Minh trưởng thành ở Pháp, từng thi đấu cho Grenoble, Annecy rồi Racing Besançon trước khi sang Việt Nam. Riêng mùa 2018/19 tại Annecy, anh đá chính 15 trận và chơi hơn 1.300 phút, qua đó tích lũy kinh nghiệm trong môi trường có cường độ tranh chấp cao và ít thời gian xử lý bóng.

Nền tảng đó không tự động biến Adou Minh thành một trung vệ phát triển bóng giỏi, nhưng giúp anh quen với việc phải ra quyết định nhanh dưới sức ép. Hai mùa gần đây ở Việt Nam cũng giúp trung vệ sinh năm 1997 thích nghi tốt hơn với nhịp chơi trong nước.

Trung vệ Việt kiều Pháp có kinh nghiệm thi đấu tại Grenoble, Annecy và Racing Besançon trước khi trở về Việt Nam.

Theo dữ liệu VPF, Adou Minh đá 22 trận và đá chính cả 22 cho Hà Tĩnh tại V.League 2024/25. Sang mùa 2025/26 cùng Công an Hà Nội, anh có 19 lần ra sân ở giải VĐQG, trong đó 14 trận đá chính. Mùa này, Adou Minh tiếp tục đá chính cả ba trận V.League trước khi lên tuyển.

Một trận đáng chú ý khác đến ở đấu trường châu Á, khi Adou Minh góp mặt trong đội hình Công an Hà Nội thắng Adelaide United 2-0 trên sân khách tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Trận đấu ấy cho thấy anh có thể chơi trong môi trường có tốc độ và sức ép lớn hơn mặt bằng V.League mà không bị cuốn vào lối chơi vội vàng.

Với tuyển Việt Nam, vị trí trung vệ lệch trái có thể giúp Adou Minh phát huy tốt hơn khả năng xử lý bóng. Anh có góc chuyền thuận lợi để đưa bóng ra biên, chuyền thẳng vào tuyến giữa hoặc tự kéo bóng lên vài mét trước khi nhả cho đồng đội.

Chỉ cần làm tốt những tình huống như vậy, Việt Nam đã có thể giảm khá nhiều áp lực. Khi một trung vệ dám cầm bóng và kéo người pressing ra khỏi vị trí, khoảng trống phía sau sẽ mở ra cho Hoàng Đức, Hoàng Hên hoặc cầu thủ chạy cánh nhận bóng trong tư thế thuận lợi hơn.

Việt Nam cần thêm một đường thoát pressing

Thái Lan nhiều khả năng vẫn muốn ép Việt Nam xử lý nhanh ở phần sân nhà. Khi trung vệ nhận bóng, tiền đạo phía trên có thể lập tức áp sát, còn tuyến tiền vệ đứng gần để khóa hướng chuyền vào trung lộ.

Nếu Việt Nam luân chuyển bóng ngang quá chậm, Thái Lan sẽ có đủ thời gian dịch chuyển đội hình và tiếp tục khóa phương án kế tiếp. Trong hoàn cảnh đó, Adou Minh có thể giúp đội có thêm một cách thoát pressing thay vì liên tục chuyền dài lên phía trước.

Thay vì nhả bóng ngay, anh có thể giữ thêm một nhịp để kéo đối thủ ra khỏi vị trí rồi đưa bóng vào khoảng trống vừa mở. Một đường chuyền đủ chính xác có thể giúp Việt Nam loại khỏi tình huống hai hoặc ba cầu thủ đối phương mà không cần thắng một pha tranh chấp.

Khả năng giữ bóng thêm một nhịp và chuyền qua lớp pressing đầu tiên có thể giúp Adou Minh tạo thêm một hướng triển khai cho tuyển Việt Nam.

Khả năng kéo bóng lên cũng quan trọng. Khi một trung vệ tiến được vài mét, tiền vệ Thái Lan buộc phải bước ra hỗ trợ pressing, qua đó làm khoảng cách giữa các tuyến giãn ra và tạo thêm không gian cho tuyến giữa Việt Nam.

Trong hai trận chung kết tháng trước, Việt Nam từng thoát pressing bằng cách thắng tranh chấp và đưa bóng nhanh lên phía trước. Trận ngày 29/9 có thể cần thêm cách xử lý khác, nhất là khi Xuân Son không chắc góp mặt để làm điểm đến cho những đường bóng dài.

Vai trò của Adou Minh vì thế có thể lớn hơn bình thường, nhưng khả năng thoát pressing không thể đặt hết lên một trung vệ. Anh có thể đưa bóng qua lớp áp sát đầu tiên, song nếu tiền vệ phía trên đứng sai vị trí hoặc nhận bóng trong tư thế quay lưng, Việt Nam vẫn dễ mất bóng ngay sau đó.

Khoảng cách giữa trung vệ, tiền vệ trung tâm và cầu thủ biên sẽ quyết định Adou Minh có bao nhiêu lựa chọn mỗi khi nhận bóng. Nếu các vị trí phía trên di chuyển tốt, anh có thể phát huy khả năng xử lý. Nếu đội hình đứng quá xa nhau, ngay cả một trung vệ chuyền bóng tốt cũng khó tìm được phương án an toàn.

Trận gặp Thái Lan sẽ là bài kiểm tra rõ hơn cho khả năng xử lý dưới áp lực của Adou Minh sau màn ra mắt trước Philippines.

Trận gặp Philippines mới chỉ là bước khởi đầu. Trước Thái Lan, Adou Minh sẽ có ít thời gian hơn, ít khoảng trống hơn và phải chịu sức ép lớn hơn nhiều, nên màn trình diễn của anh sẽ cho thấy liệu tuyển Việt Nam có thêm một phương án phát triển bóng đáng tin cậy hay không.

Nếu xử lý tốt những tình huống ấy, giá trị của Adou Minh sẽ không nằm ở số pha phá bóng hay tranh chấp thắng. Quan trọng hơn, anh có thể giúp Việt Nam đưa bóng ra khỏi phần sân nhà một cách chủ động hơn, thay vì liên tục phá bóng lên phía trước rồi chờ tranh chấp bóng hai.