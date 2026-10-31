ADOR tiếp tục thắng kiện công ty sản xuất MV của NewJeans

Cuộc tranh chấp pháp lý giữa ADOR và công ty sản xuất quảng cáo Dolphin Kidnappers liên quan đến việc tự ý đăng tải video của NewJeans vừa có diễn biến mới. Trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 29/10, ADOR tiếp tục giành chiến thắng, đồng thời được yêu cầu bồi thường 1 tỷ won từ phía công ty sản xuất.

Theo OSEN, ngày 29/10, Tòa án cấp cao Seoul đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại giữa ADOR với Dolphin Kidnappers và đạo diễn Shin Woo Seok. Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán Kang Sung Hoon, Song Hye Jung và Kim Dae Hyun quyết định giữ nguyên phán quyết của phiên tòa sơ thẩm, qua đó tiếp tục đứng về phía ADOR.

Tòa án nhận định rằng, ngay cả khi có sự đồng ý bằng lời nói từ cựu CEO ADOR Min Hee Jin, Dolphin Kidnappers vẫn vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi tự ý bổ sung video và công khai nội dung mà không có sự chấp thuận trước. Đáng chú ý, công ty này còn đăng tải video khi chưa loại bỏ logo của đơn vị hợp tác sản xuất.

Với những vi phạm trên, tòa yêu cầu Dolphin Kidnappers phải bồi thường cho ADOR 1 tỷ won. Trước đó, vào tháng 1, tòa sơ thẩm cũng từng đưa ra phán quyết tương tự, yêu cầu công ty sản xuất thanh toán khoản tiền này cùng lãi chậm trả 12% mỗi năm. Như vậy, ADOR đã liên tiếp giành chiến thắng ở cả hai cấp xét xử.

Vụ tranh chấp bắt nguồn từ tháng 8/2024, khi Dolphin Kidnappers đăng tải phiên bản đạo diễn (Director's Cut) của MV ETA của NewJeans lên kênh YouTube riêng mà không thông qua sự đồng ý của ADOR.

Ngay sau đó, ADOR lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này là trái phép và vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. Công ty giải thích phiên bản Director's Cut chứa những nội dung từng có bất đồng với nhà quảng cáo, nhưng Dolphin Kidnappers vẫn tự ý công khai mà không tiến hành trao đổi, thống nhất trước.

ADOR cũng khẳng định bản quyền MV NewJeans cùng toàn bộ sản phẩm liên quan thuộc về công ty theo hợp đồng đã ký với Dolphin Kidnappers. Vì vậy, những nội dung này cần được đăng tải thông qua các kênh chính thức của ADOR thay vì tài khoản cá nhân hoặc nền tảng riêng của đơn vị sản xuất.

Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang sau sự việc. Dolphin Kidnappers sau đó xóa toàn bộ video liên quan đến NewJeans từng đăng trên kênh "Ban Hee Soo" - một kênh không chính thức dành cho người hâm mộ nhóm. Động thái này khiến mâu thuẫn giữa đơn vị sản xuất và ADOR ngày càng trở nên gay gắt.

Đạo diễn Shin Woo Seok cũng từng đệ đơn kiện ADOR, cho rằng tuyên bố của công ty gọi việc đăng tải bản Director's Cut của MV "ETA" là hành vi tự ý công bố đã làm tổn hại danh dự của mình. Ở chiều ngược lại, ADOR khởi kiện Dolphin Kidnappers, yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền lên tới 1,1 tỷ won.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, cựu CEO ADOR Min Hee Jin từng xuất hiện với tư cách nhân chứng tại phiên điều trần thứ ba diễn ra vào tháng 11/2025. Bà cho biết việc các đạo diễn MV đăng tải sản phẩm lên tài khoản mạng xã hội cá nhân vốn là hoạt động thường được chấp nhận trong ngành giải trí. Lời khai của bà cũng hướng đến việc giữa các bên từng tồn tại một thỏa thuận bằng lời nói cho phép thực hiện điều này.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận về thỏa thuận miệng của Min Hee Jin mà căn cứ vào những điều khoản được ghi trong hợp đồng để đưa ra phán quyết. Đây cũng là cơ sở khiến Dolphin Kidnappers tiếp tục thất bại trong phiên tòa phúc thẩm.

Việc ADOR thắng kiện ở cả hai cấp xét xử đang thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh những tranh chấp liên quan đến NewJeans và các bên từng hợp tác với nhóm vẫn nhận được nhiều quan tâm. Sau phán quyết mới nhất, dư luận đang chờ đợi liệu mâu thuẫn kéo dài giữa ADOR, Dolphin Kidnappers và đạo diễn Shin Woo Seok có thể đi đến hồi kết hay không.