ADOR đang đứng trước bài toán nan giải liên quan đến tương lai của NewJeans khi quãng thời gian đóng băng hoạt động của nhóm bắt đầu tác động rõ rệt đến tình hình tài chính công ty. Đáng chú ý, sau bốn quý liên tiếp duy trì lợi nhuận, công ty trực thuộc HYBE đã bất ngờ ghi nhận khoản lỗ trong quý III/2026, đánh dấu giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất kể từ khi nhóm ra mắt vào năm 2022.

Theo báo cáo tài chính quý được HYBE công bố và nộp lên Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc ngày 16/11, ADOR ghi nhận khoản lỗ ròng 1,09 tỷ won (khoảng 816.000 USD) trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026. Doanh thu của công ty cũng giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 4,89 tỷ won.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận ròng lũy kế của ADOR chỉ đạt 1,67 tỷ won, giảm 63% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy áp lực kinh doanh đang ngày càng lớn đối với công ty khi NewJeans vẫn chưa thể trở lại với các hoạt động âm nhạc bình thường.

Là nghệ sĩ duy nhất trực thuộc ADOR, NewJeans từng đóng vai trò chủ lực trong việc tạo ra doanh thu cho công ty. Tuy nhiên, kể từ khi phát hành đĩa đơn tiếng Nhật Supernatural vào tháng 6/2024, nhóm chưa có thêm sản phẩm âm nhạc mới. Năm tháng sau đó, các thành viên tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR, với lý do niềm tin giữa hai bên đã đổ vỡ sau khi Min Hee Jin bị loại khỏi vị trí CEO.

Trong thời gian NewJeans vắng bóng, ADOR chủ yếu duy trì nguồn thu từ danh mục âm nhạc đã phát hành trước đó cùng các tài sản sở hữu trí tuệ liên quan đến nhóm. Tuy nhiên, nguồn doanh thu này khó có thể thay thế hoàn toàn sức hút thương mại mà những hoạt động mới của NewJeans từng mang lại.

Bên cạnh áp lực tài chính, cuộc chiến pháp lý giữa ADOR với cựu CEO Min Hee Jin, Danielle và một thành viên trong gia đình nữ thần tượng cũng đang phủ bóng lên kế hoạch trở lại của nhóm.

Hiện tại, ADOR đang theo đuổi vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trị giá 33,1 tỷ won. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là mức độ đóng góp của Min Hee Jin đối với thành công thương mại của NewJeans, đặc biệt trong việc xác định khoản doanh thu mà nhóm có thể tạo ra nếu không phải trải qua thời gian gián đoạn hoạt động.

Tại phiên điều trần thứ sáu diễn ra ngày 22/10, ADOR bác bỏ quan điểm cho rằng NewJeans không thể tạo ra doanh thu nếu thiếu sự tham gia của Min Hee Jin. Phía công ty nhấn mạnh thành công của nhóm còn đến từ chính các nghệ sĩ và bộ máy quản lý đứng sau họ.

Ngược lại, phía bị đơn cho rằng Min Hee Jin là nhân tố không thể thay thế, đồng thời những đóng góp sáng tạo của bà đối với NewJeans không thể được định lượng một cách đơn giản.

Đến phiên điều trần thứ bảy ngày 12/11, tòa án yêu cầu các bên đưa ra phương pháp cụ thể nhằm đánh giá mức độ đóng góp của Min Hee Jin đối với tiềm năng doanh thu mà nhóm có thể đạt được.

Tranh cãi này làm dấy lên khả năng thành tích thương mại của NewJeans trong trường hợp hoạt động mà không có Min Hee Jin sẽ trở thành một yếu tố phức tạp trong quá trình xác định mức bồi thường. Từ đó, xuất hiện những nghi vấn về việc liệu ADOR có đang chờ vụ kiện được giải quyết trước khi đưa nhóm trở lại hay không.

Tuy nhiên, luật sư Bae Jin Sung thuộc Công ty luật Myoungjae nhận định việc trì hoãn hoạt động của NewJeans vì lý do trên không mang lại nhiều lợi ích về mặt pháp lý cho ADOR.

Theo luật sư, những vấn đề trọng tâm của vụ kiện hiện nay nằm ở mức độ tham gia của Min Hee Jin và Danielle trong việc thúc đẩy chấm dứt hợp đồng độc quyền, cũng như phạm vi vi phạm các điều khoản hợp đồng. Việc NewJeans có trở lại hoạt động hay đạt được thành tích thương mại như thế nào sau đó không liên quan trực tiếp đến những vấn đề này và khó có thể quyết định kết quả vụ kiện.

Một yếu tố khác khiến tương lai NewJeans trở nên phức tạp là sự thay đổi về đội hình. Vào tháng 10/2025, Tòa án Trung tâm Seoul đã phán quyết hợp đồng độc quyền giữa các thành viên và ADOR vẫn có hiệu lực. Phán quyết sau đó trở thành quyết định cuối cùng khi các thành viên không tiếp tục kháng cáo.

Sau quá trình đàm phán, ADOR xác nhận Haerin, Hyein và Hanni sẽ trở lại công ty. Trong khi đó, hợp đồng với Danielle bị chấm dứt vào tháng 12. Cuộc thảo luận về khả năng Minji quay lại vẫn tiếp tục, song bốn thành viên còn lại vẫn chịu sự ràng buộc hợp đồng với ADOR và công ty nắm quyền quản lý hoạt động của nhóm.

Những tín hiệu về màn tái xuất từng xuất hiện vào tháng 4/2026, khi Haerin, Hyein và Hanni được bắt gặp tại Copenhagen (Đan Mạch). Thời điểm đó, ADOR xác nhận chuyến đi nằm trong quá trình chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới của nhóm.

Đến tháng 7, kỳ vọng về màn trở lại với đội hình bốn thành viên tiếp tục được củng cố khi công ty đăng tải những video có sự xuất hiện của cả bốn gương mặt còn lại, trong đó có Minji, nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày NewJeans ra mắt.

Tuy nhiên, hơn sáu tháng kể từ khi ADOR xác nhận quá trình chuẩn bị sản phẩm mới, công ty vẫn chưa công bố lịch trình tái xuất chính thức.

Nếu trở lại mà không có Min Hee Jin và Danielle, NewJeans sẽ phải đối diện với một phép thử quan trọng: liệu nhóm có thể duy trì sức hút thương mại dưới sự dẫn dắt của đội ngũ sản xuất mới và tiếp tục chinh phục thị trường với đội hình bốn thành viên hay không.

Đây không chỉ là thử thách dành cho các thần tượng mà còn là bài kiểm tra năng lực quản lý và định hướng sáng tạo của ADOR. Trong bối cảnh doanh thu liên tục suy giảm, công ty cũng không còn nhiều dư địa tài chính để kéo dài tình trạng đóng băng hoạt động của nghệ sĩ chủ lực.

Luật sư Bae Jin Sung cho biết quá trình xác định thiệt hại trong vụ kiện vẫn đang được tiến hành, trong khi số tiền bồi thường và phạm vi trách nhiệm của các bên chưa được xác định rõ ràng. Ông cũng nhận định NewJeans khó có thể tạo ra nguồn thu tương đương giai đoạn trước khi xảy ra tranh chấp sau khi trở lại. Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý hơn là mức độ ảnh hưởng từ sự vắng mặt của Danielle đối với hoạt động thương mại của nhóm, thay vì những đóng góp trước đây của Min Hee Jin.

Ở thời điểm hiện tại, nguyên nhân thực sự khiến ADOR chưa công bố kế hoạch tái xuất của NewJeans vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy, sự suy giảm về tài chính đang khiến quyết định đưa nhóm trở lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với NewJeans, màn tái xuất sắp tới không đơn thuần là sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng, mà còn là cơ hội chứng minh sức hút của nhóm trong một giai đoạn hoàn toàn mới.