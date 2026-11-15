Adobe Max giới thiệu bốn công cụ AI thử nghiệm mới

Trong khuôn khổ Adobe Max, Adobe đã trình diễn bốn dự án AI mang tính thí nghiệm, mỗi dự án tập trung vào một khía cạnh khác nhau của quy trình sáng tạo.

Các công cụ này chưa được tích hợp vào bất kỳ sản phẩm thương mại nào và hiện chỉ ở giai đoạn preview. Adobe mô tả chúng là “sneaks” – những tính năng có thể sẽ trở thành phần của Creative Cloud hoặc nền tảng Firefly trong tương lai.

Sự kiện Adobe Max giới thiệu các công cụ AI thử nghiệm mới.

Việc công bố đồng thời bốn dự án cho thấy công ty đang mở rộng nghiên cứu generative AI trên nhiều lĩnh vực.

Mặc dù chưa có cam kết chính thức, Adobe cho biết các dự án dựa trên nền tảng AI sinh ra và có khả năng được phát triển thành công cụ thực tế. Các nhà sáng tạo có thể theo dõi tiến trình thông qua các bản cập nhật của Adobe, nhưng không có thời gian ra mắt cụ thể.

Điều này đồng nghĩa với việc các tính năng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và có thể thay đổi đáng kể trước khi được đưa vào sản phẩm cuối cùng.

Project Screen Test và Project Sound Bender

Project Screen Test cho phép người dùng tạo nhân vật AI bằng cách nói chuyện trực tiếp với chúng, thay vì chỉ dùng mô tả văn bản. Người dùng có thể xác định tính cách, giọng nói và lịch sử của nhân vật, sau đó đưa ra các kịch bản để nhân vật thực hiện trong môi trường ảo.

Kết quả là các đoạn video ngắn có nhân vật có cảm xúc và phong cách nhất quán, mặc dù công cụ hiện vẫn là một sáng tạo độc lập và chưa được tích hợp vào phần mềm video nào của Adobe.

Nhân vật AI được tạo thông qua Project Screen Test.

Project Sound Bender là công cụ AI hỗ trợ trộn âm thanh dựa trên mô tả văn bản. Người dùng tải video lên, nhập mô tả như “tiếng ủ nồi khoa học viễn tưởng”, và công cụ sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh tương ứng, đồng thời cung cấp một bảng màu âm thanh để điều chỉnh trực tiếp.

Mỗi góc của bảng đại diện cho một loại âm thanh, cho phép người dùng kéo chuột để tăng cường hoặc giảm bớt các yếu tố âm thanh một cách trực quan.

Project Sight Span và Project Rinse Repeat

Project Sight Span biến bất kỳ hình ảnh phẳng nào thành không gian 3D có thể di chuyển, tạo ra các đối tượng và nền phía sau khung hình gốc.

Công nghệ này hỗ trợ cả ảnh chụp, tranh vẽ và minh hoạ, đồng thời giữ nguyên phong cách nghệ thuật và các chi tiết như hình xăm hay đặc điểm khuôn mặt. Khi người dùng thay đổi góc nhìn, độ phân giải được phục hồi, dù hình ảnh ban đầu có thể bị pixel hoá.

Các công cụ AI mới phản ánh chiến lược đưa AI tạo sinh vào sáng tạo của Adobe.

Project Rinse Repeat tích hợp vào Photoshop, cho phép sao chép các chỉnh sửa trên một đối tượng và áp dụng tự động cho các đối tượng khác trong cùng bức ảnh.

Ví dụ, nếu người dùng xóa mụn trên khuôn mặt A, công cụ sẽ tự động thực hiện thao tác tương tự trên khuôn mặt B. Các chỉnh sửa vẫn được lưu dưới dạng công cụ gốc của Photoshop, cho phép người dùng tiếp tục tinh chỉnh nếu cần.

Việc Adobe Max giới thiệu bốn công cụ AI thí nghiệm phản ánh chiến lược mạnh mẽ của Adobe trong việc đưa generative AI vào mọi khâu sáng tạo.

Nếu một trong các dự án này được đưa vào sản phẩm chính thức, nó có thể làm giảm thời gian và chi phí cho các nhà thiết kế, nhà làm phim và nhà sản xuất âm thanh, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới cho việc tùy biến nội dung.

Tuy nhiên, tính khả dụng và mức độ kiểm soát cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào phản hồi của cộng đồng sáng tạo và khả năng tích hợp vào hệ sinh thái Creative Cloud.

Adobe đưa ứng dụng biên tập video chuyên nghiệp Premiere lên Android.