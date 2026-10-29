ADMM+ lần thứ 13: Củng cố lòng tin, nâng cao hiệu quả hợp tác đa phương

Ngày 29/10, tại Cebu (Philippines), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng 11 quốc gia/nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại gồm: Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Gilberto Teodoro cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác đối thoại và Ban Thư ký ASEAN dành cho Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Bộ trưởng Gilberto Teodoro nhấn mạnh, các nước thành viên ASEAN và đối tác đối thoại cùng chia sẻ những nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines kêu gọi duy trì hợp tác trong khuôn khổ ADMM+, đồng thời nêu rõ vai trò của Philippines và Nhật Bản trên cương vị đồng chủ tịch Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh hàng hải chu kỳ 2024-2027. Bộ trưởng Gilberto Teodoro cũng kêu gọi tăng cường bảo vệ quốc tế đối với người lao động di cư và thủy thủ mắc kẹt trong các cuộc xung đột ở nước ngoài, ghi nhận đóng góp của họ cho nền kinh tế toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) và báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN về tình hình ASEAN. Các đại biểu trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới. Cùng với đó, hội nghị thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của ADMM+ về Thanh niên, Hòa bình và An ninh, đồng thời thảo luận các vấn đề có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh an ninh truyền thống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức; an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp. Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến đời sống người dân vùng thiên tai gặp nhiều khó khăn. Ứng phó với các thách thức này cần sự nỗ lực chung của các nước và cộng đồng quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong một cấu trúc an ninh toàn diện, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống có thể tác động, chuyển hóa lẫn nhau, đòi hỏi các nước thiện chí hợp tác để giải quyết đồng thời cả hai.

“Chúng ta ủng hộ xây dựng một trật tự thế giới có sự cạnh tranh chiến lược, nhưng là sự cạnh tranh lành mạnh, nếu không rất dễ kéo theo lôi kéo, tập hợp lực lượng, gây mâu thuẫn, gây bất đồng, thậm chí chiến tranh, xung đột. Các nước cần quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; cùng nhau giải quyết xung đột, tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, tôn trọng chủ quyền, độc lập, lợi ích chính đáng của nhau; không đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Theo Đại tướng, những nguyên tắc trên là nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời là đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Đại tướng mong muốn các nước liên quan tuân thủ các nguyên tắc này khi giải quyết vấn đề, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, có tính pháp lý rõ ràng hơn.

Sau 16 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội năm 2010, ADMM+ đã trở thành cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương quan trọng. Trên cơ sở đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất 4 nhóm vấn đề ADMM+ cần quan tâm.

Một là, đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các nước; quản lý khác biệt, củng cố lòng tin, quan hệ hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Hai là, giữ vững và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, khả năng kết nối và bao trùm, dung hòa khác biệt, tạo dựng đồng thuận trên cơ sở các nguyên tắc chung. Đại tướng đề nghị các nước đối tác tiếp tục ủng hộ một ASEAN đoàn kết, tự cường trên tinh thần bình đẳng, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

Ba là, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong ADMM+, ưu tiên các lĩnh vực có lợi ích chung, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của các bên; phát huy hiệu quả các Nhóm chuyên gia ADMM+. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn các nước đã ủng hộ Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh mạng chu kỳ 2027-2030.

Bốn là, nâng cao năng lực ứng phó các thách thức mới nổi thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm; kết nối các cơ quan nghiên cứu, học viện, cơ sở đào tạo và lực lượng sĩ quan trẻ. Với trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới, cần thúc đẩy cách tiếp cận có trách nhiệm, phù hợp luật pháp quốc tế, phục vụ mục tiêu hòa bình, ổn định và an ninh chung.

Đề cập Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, sự kiện thể hiện rõ đường lối đối ngoại của Việt Nam, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển, phục vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Đại tướng mong muốn được đón tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước thăm Việt Nam và dự Triển lãm, qua đó tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, cùng góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và ADMM+ được tổ chức trang trọng tại Cebu. Theo đó, Bộ Quốc phòng Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ năm 2027.