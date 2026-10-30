Adidas ghi nhận 14 quý tăng trưởng liên tiếp tại Trung Quốc

Biểu tượng Adidas. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả này kéo dài chuỗi tăng trưởng doanh số của hãng tại quốc gia này lên 14 quý liên tiếp.

Doanh thu của Adidas tại Trung Quốc trong quý III đạt 1,138 tỷ euro (khoảng 1,27 tỷ USD). Kết quả này giúp nâng tổng doanh thu cả ba quý trong năm 2026 tại thị trường này lên 3,227 tỷ euro (khoảng 3,6 tỷ USD), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Adidas đánh giá Trung Quốc là một trong những thị trường chiến lược quan trọng nhất của hãng, đồng thời cho rằng đà tăng trưởng bền vững này đến từ các hoạt động đổi mới sản phẩm và các thiết kế được phát triển riêng cho thị trường nội địa.

Trên phạm vi toàn cầu, doanh thu quý III của Adidas tăng 7% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở trung hòa tiền tệ (phương pháp tính toán doanh thu không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá hối đoái), đạt mức kỷ lục theo quý là 7,25 tỷ euro. Lợi nhuận hoạt động cũng tăng mạnh 37% và đạt mức kỷ lục theo quý là 1 tỷ euro.

Nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, hãng đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm 2026 lên mức 2,5 tỷ euro, cao hơn so với mức dự báo 2,3 tỷ euro được đưa ra trước đó.

Châu Âu là thị trường duy nhất Adidas ghi nhận doanh thu sụt giảm trong quý III, với mức giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, Adidas dự báo doanh số tại khu vực này sẽ tăng trưởng trở lại trong quý IV, nhờ sự hỗ trợ từ các lô hàng bán buôn bị trì hoãn trước đó và doanh số bán hàng gia tăng trước mùa mua sắm cuối năm.