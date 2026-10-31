Adele chuẩn bị trở lại sau 6 năm, album mới hé lộ nhiều điều chưa từng kể

Sau nhiều năm dành thời gian cho cuộc sống cá nhân và hạn chế xuất hiện trước công chúng, Adele được cho là đang chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ năm mang tên "39". Không chỉ tiếp tục duy trì truyền thống đặt tên album theo độ tuổi, sản phẩm mới còn được kỳ vọng phản ánh những thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc và cách nhìn nhận cuộc sống của nữ ca sĩ.

Theo thông tin được tờ The Sun (Anh) đăng tải ngày 29/10/2026, album "39" dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2027, tương ứng với mùa hè tại châu Âu. Hiện tại, Adele đang ở tuổi 38 và sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 5/5/2027. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc gắn liền với những cột mốc tuổi tác của giọng ca người Anh, sau loạt album đình đám 19, 21, 25 và 30.

Theo nguồn tin của The Sun, Adele không có ý định từ bỏ những bản ballad giàu cảm xúc vốn làm nên tên tuổi của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng mong muốn tìm kiếm hướng đi mới thay vì lặp lại những công thức từng thành công. Album sắp tới được cho là sẽ mang màu sắc trưởng thành hơn, phản ánh con người Adele ở thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, một số ca khúc có thể khai thác những góc khuất trong cuộc sống của người nổi tiếng, đặc biệt là áp lực khi phải sống dưới sự chú ý liên tục của công chúng. Những trải nghiệm liên quan đến danh tiếng, hình ảnh cá nhân và cách Adele nhìn nhận bản thân cũng được cho là sẽ trở thành chất liệu sáng tác quan trọng.

"Cô ấy không muốn từ bỏ những bản ballad đã đưa mình trở thành siêu sao toàn cầu, bởi đó là một phần quan trọng trong con người nghệ sĩ của cô ấy. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng muốn phát triển và đổi mới. Adele mong album mang đến cảm giác tươi mới, phản ánh con người cô ấy ở hiện tại thay vì đơn thuần lặp lại những gì đã làm trước đây", nguồn tin chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại của nhà sản xuất âm nhạc Paul Epworth. Theo The Sun, Adele đang làm việc tại phòng thu Church của nhà sản xuất này ở London. Đây là màn tái hợp được nhiều người kỳ vọng bởi cả hai từng tạo nên những sản phẩm thành công, góp phần định hình sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Paul Epworth từng hợp tác với Adele trong nhiều dự án âm nhạc nổi bật, bao gồm album 21, 25 và ca khúc Skyfall. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ mang về nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có GRAMMY cho Album của năm với 21 và 25, cùng tượng vàng Oscar dành cho ca khúc nhạc phim Skyfall.

Nguồn tin cho biết Paul Epworth hiểu rõ cách khai thác thế mạnh trong giọng hát và cảm xúc của Adele, đồng thời tạo điều kiện để cô thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ tìm lại cảm hứng sáng tạo sau quãng thời gian tạm rời xa áp lực của ngành công nghiệp giải trí.

Trước đó, Adele được cho là đã dành phần lớn thời gian để ưu tiên gia đình, tận hưởng cuộc sống riêng và tránh xa sự chú ý quá mức từ truyền thông. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của cô. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục sáng tác và suy nghĩ về những dự án mới. Sau khi có thêm những trải nghiệm cá nhân, cô được cho là đã sẵn sàng trở lại với tâm thế và góc nhìn khác biệt.

Không chỉ khai thác những câu chuyện về bản thân, album "39" còn được đồn đoán sẽ có một ca khúc đặc biệt dành cho Rich Paul, người bạn đời của Adele. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2021 và duy trì mối quan hệ kín tiếng trước truyền thông. Theo nguồn tin của The Sun, nữ ca sĩ mong muốn đưa một ca khúc dành riêng cho Rich Paul vào danh sách bài hát của album bởi mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của cô.

Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của "39", đặc biệt khi Adele vốn nổi tiếng với khả năng đưa những câu chuyện tình cảm và trải nghiệm cá nhân vào âm nhạc. Những biến chuyển trong đời sống tình cảm của nữ ca sĩ cũng có thể mở ra một màu sắc cảm xúc mới so với album 30 phát hành năm 2021.

Trong sự nghiệp, Adele là một trong những nghệ sĩ có doanh số âm nhạc ấn tượng nhất thế giới, với hơn 100 triệu đơn vị album và đĩa đơn được tiêu thụ. Album 21 phát hành năm 2011 được xem là cột mốc lớn nhất trong hành trình nghệ thuật của cô, với hơn 12 triệu bản bán ra tại Mỹ và hơn 5 triệu bản tại Anh.

Album gần nhất, 30, ra mắt năm 2021 và trở thành album bán chạy nhất thế giới trong năm đó với hơn 5,5 triệu bản. Thay vì tổ chức những chuyến lưu diễn quy mô lớn, Adele lựa chọn mô hình biểu diễn lưu trú. Nữ ca sĩ đã thực hiện 100 đêm diễn tại Las Vegas trong giai đoạn 2022-2024, trước khi tiếp tục tổ chức 10 buổi biểu diễn tại Munich (Đức) vào năm 2024.

Hiện tại, những thông tin về album "39" vẫn chủ yếu xuất phát từ nguồn tin của truyền thông Anh và chưa được Adele chính thức xác nhận. Dẫu vậy, nếu kế hoạch phát hành vào năm 2027 trở thành hiện thực, đây sẽ là lần trở lại đáng chú ý của nữ ca sĩ sau khoảng sáu năm kể từ 30.

Người hâm mộ có lý do để chờ đợi một Adele vừa quen thuộc với những bản ballad day dứt, vừa mới mẻ trong cách kể chuyện và thể hiện cảm xúc. Bởi ở tuổi 39, điều công chúng tò mò không chỉ là cô sẽ mang đến những ca khúc nào, mà còn là phiên bản Adele nào sẽ xuất hiện trong chương âm nhạc tiếp theo của mình.