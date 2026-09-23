ADB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2026 và 2027

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất được công bố ngày 23/9 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng thuộc hàng cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phát triển trong năm 2026, với mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong khu vực. Theo đánh giá của ADB, điều này phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam (xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty đánh giá Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm dù bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất định. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng trưởng ấn tượng 8,2%, cao hơn đáng kể so với mức 7,5% của cùng kỳ năm ngoái.

Ông Shantanu Chakraborty nhận xét sự tăng trưởng này diễn ra đồng đều trên nhiều lĩnh vực, với sự mở rộng liên tục của ngành chế biến - chế tạo, tiêu dùng nội địa khởi sắc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Đồng quan điểm, ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh điểm đáng chú ý của kinh tế Việt Nam trong thời gian qua là tăng trưởng không chỉ đến từ một khu vực đơn lẻ mà bao trùm trên rất nhiều ngành: công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp, tiêu dùng, đầu tư, thương mại.

Trong đó, ông nhận thấy có 2 động lực rất quan trọng với kinh tế Việt Nam là đầu tư và sản xuất. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một điểm sáng, khi vốn đăng ký và giải ngân trong giai đoạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng đầu năm đều tăng, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của chuỗi sản xuất trong khu vực.

Về sản xuất, chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất vẫn ở trên ngưỡng 50 điểm trong suốt 14 tháng qua, cho thấy khu vực sản xuất đang tiếp tục mở rộng, từ đó hỗ trợ cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Trước những tín hiệu vượt kỳ vọng, ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên mức 7,8%, tăng đáng kể so với con số 7,2% đưa ra trong báo cáo tháng 7. Tốc độ tăng trưởng năm 2027 được dự báo sẽ hạ nhiệt nhẹ xuống mức 7,6%, vẫn cao hơn mức dự báo 7,0% được ADB đưa ra hồi tháng 7.

Song song với đó, dự báo lạm phát cũng được điều chỉnh tăng lên 4,3% cho năm 2026 và 4,0% cho năm 2027, dưới áp lực gia tăng từ cầu nội địa cùng chi phí năng lượng và nhập khẩu leo thang. Theo Chuyên gia kinh tế trưởng Bùi Minh Giáp, điều này cho thấy tăng trưởng cao cũng đi kèm với sức ép lớn hơn về lạm phát. Ông nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đã mạnh lên đáng kể nhưng không phải là không có rủi ro.

Theo nhận định của ADB, ở bên ngoài, cầu tiêu dùng toàn cầu suy yếu và sự gia tăng bất định có thể gây áp lực lên xuất khẩu và đầu tư, trong khi giá năng lượng cao và các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt sẽ làm tăng áp lực lạm phát và tỷ giá. Ở trong nước, các hoạt động kinh tế đang phụ thuộc nhiều hơn vào đầu tư và mở rộng tín dụng, đặt ra những bài toán đánh đổi về mặt chính sách.

Việc quá phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để tài trợ cho các dự án đầu tư quy mô lớn có thể gia tăng rủi ro về thanh khoản, kỳ hạn và tập trung tín dụng nếu không được quản lý thận trọng. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn chậm, trong khi tình trạng doanh nghiệp rút khỏi thị trường và khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam nhấn mạnh đằng sau các con số tăng trưởng ấn tượng đã đạt được, vấn đề then chốt giờ đây nằm ở việc Việt Nam làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng cao đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng. Để làm được điều đó, ông Shantanu Chakraborty cho rằng bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục là ưu tiên hàng đầu.

ADB khuyến nghị Việt Nam cần duy trì các chính sách tài khóa, tiền tệ thận trọng, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng và tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát cùng áp lực tỷ giá. Đầu tư công cần tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho nền kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng tới hiệu quả thực hiện. Các khoản đầu tư đúng trọng tâm sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, thu hút đầu tư tư nhân và tăng cường năng lực sản xuất của toàn nền kinh tế.

Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam kết luận rằng thách thức đặt ra cho kinh tế Việt Nam không chỉ là tăng trưởng cao, mà còn là nâng cao chất lượng và sự bền bỉ của đà tăng trưởng đó. Theo ông, tiến trình cải cách liên tục sẽ là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng suất, củng cố nội lực và tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.