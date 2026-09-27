ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8%. Ảnh: Phương Linh

Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (Asian Development Outlook - ADO) tháng 9/2026, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,8% trong năm 2026, cao hơn dự báo trước đó.

Sang năm 2027, tăng trưởng GDP của Việt Nam được ADB dự báo đạt 7,6%. Đây cũng là mức điều chỉnh tăng đáng kể nhất trong nhóm các nền kinh tế Đông Nam Á trong báo cáo cập nhật lần này.

ADB dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 4,3% năm 2026 và 4% năm 2027.

Theo ADB, hoạt động kinh tế tại Việt Nam trong thời gian qua duy trì khả năng chống chịu, với sản xuất và dịch vụ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Trong bức tranh chung của Đông Nam Á, ADB nâng dự báo tăng trưởng khu vực từ 4,6% lên 4,7% trong năm 2026 và từ 4,8% lên 4,9% trong năm 2027.

Báo cáo cho thấy triển vọng giữa các nền kinh tế trong khu vực có sự phân hóa. Việt Nam là nền kinh tế được điều chỉnh dự báo tăng trưởng mạnh nhất, tiếp đến là Malaysia và Thái Lan.

ADB đồng thời lưu ý các nền kinh tế trong khu vực vẫn phải đối mặt với những yếu tố bất định từ môi trường bên ngoài, trong khi diễn biến giá lương thực, năng lượng và điều kiện tài chính tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng và lạm phát.

Đối với Việt Nam, ADB cho rằng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cải cách và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có thu nhập cao.

Dự báo mới của ADB tiếp tục phản ánh đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, song đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng với kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.