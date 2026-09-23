ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8%

Theo ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) công bố ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027.

So với dự báo đưa ra hồi tháng 7, ADB nâng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam thêm 0,6 điểm phần trăm cho cả hai năm. Trước đó, tổ chức này dự báo GDP Việt Nam tăng 7,2% năm 2026 và 7% năm 2027.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi kinh tế Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm. GDP tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025.

Theo ADB, tăng trưởng được hỗ trợ bởi nhiều động lực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định. Nhu cầu trong nước mạnh hơn cùng đầu tư được đẩy nhanh cũng góp phần cải thiện triển vọng kinh tế.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam cải thiện so với dự báo tháng 7/2026. Nguồn: ADB

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho rằng kết quả nửa đầu năm cho thấy khả năng chống chịu và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. Để hướng tới tăng trưởng chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu và thúc đẩy đầu tư gắn với cải thiện năng suất.

Rủi ro với tăng trưởng vẫn hiện hữu

Cùng với nâng dự báo tăng trưởng, ADB dự báo lạm phát Việt Nam ở mức 4,3% năm 2026 và 4% năm 2027. Áp lực giá được cho là đến từ nhu cầu trong nước, cùng chi phí năng lượng và nhập khẩu gia tăng.

ADB đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam tích cực, song các rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm. Nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất định bên ngoài gia tăng có thể gây sức ép lên hoạt động kinh tế. Giá năng lượng tăng và điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn cũng có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát và tỷ giá.

Trong nước, ADB lưu ý tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm gia tăng rủi ro đối với hệ thống tài chính, trong khi doanh nghiệp nhỏ tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận vốn.

ADB khuyến nghị Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nâng hiệu quả triển khai đầu tư công, phát triển thị trường vốn, củng cố khu vực tư nhân và nâng cao năng suất. Đây là những yếu tố được tổ chức này đánh giá quan trọng đối với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao.