ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia trong 2 năm tới

Trụ sở Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: TTXVN phát

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 9/2026 công bố ngày 23/9, ADB đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia trong hai năm 2026 và 2027. Theo báo cáo, ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Malaysia năm 2026 lên 4,9%, từ mức 4,6% đưa ra hồi tháng 7. Dự báo tăng trưởng năm 2027 cũng được nâng từ 4,5% lên 4,7%.

Việc nâng dự báo đối với Malaysia nằm trong xu hướng chung của các nền kinh tế đang phát triển tại Đông Nam Á, sau khi khu vực ghi nhận kết quả tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 cao hơn dự kiến.

ADB đánh giá Malaysia là một trong các nền kinh tế có xuất khẩu ròng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tại Malaysia và Philippines chứng kiện sự tăng trưởng nhanh hơn khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản lượng và xử lý lượng đơn hàng tồn đọng.

Về lạm phát, ADB dự báo tỷ lệ lạm phát của Malaysia ở mức 2,0% trong cả năm 2026 và 2027. Đối với năm 2027, mức dự báo mới cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7.

Đồng thời, ADB cũng đồng thời nâng dự báo lạm phát của khu vực tăng từ 2,9% lên 3,3% do lạm phát tại một số quốc gia Đông Nam Á được nhận định sẽ cao hơn trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng tiếp tục tác động đến giá cả trong nước. Tại Malaysia và Indonesia, cường độ và thời gian kéo dài của El Niño được dự báo sẽ tiếp tục duy trì áp lực tăng giá.

Chủ tịch ADB Masato Kanda nhận định khu vực vẫn duy trì khả năng chống chịu, song các rủi ro đang gia tăng. Theo ông, El Niño mạnh lên cùng điều kiện thời tiết khô hạn có thể làm giảm sản lượng thu hoạch và sản lượng thủy điện, qua đó đẩy giá lương thực và năng lượng tăng cao, với nhóm dễ bị tổn thương chịu tác động lớn nhất.

Báo cáo của ADB xác định hai rủi ro chính đối với triển vọng tăng trưởng và lạm phát của khu vực. Thứ nhất là nguy cơ xung đột leo thang, đặc biệt nếu xung đột tại Trung Đông lan rộng và cuộc xung đột Nga-Ukraine gia tăng, có thể khiến giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao, biến động mạnh và tác động sang các loại hàng hóa khác.

Rủi ro thứ hai là khả năng xuất hiện El Niño rất mạnh, được dự báo kéo dài đến hết quý I/2027. Hiện tượng này có thể làm tăng nhu cầu năng lượng, giảm sản lượng nông nghiệp và đẩy giá nhiên liệu, lương thực lên cao.

ADB cũng lưu ý một đợt điều chỉnh mạnh về định giá cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), các điều kiện tài chính thắt chặt và những bất ổn mới về chính sách thương mại có thể tạo thêm rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng.

Đối với toàn khu vực, ADB đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển từ mức 4,9% đưa ra vào tháng 7/2026 lên 5% và tăng nhẹ lên 5,1% vào năm 2027. ADB hạ dự báo lạm phát khu vực năm 2026 từ 4,3% xuống 4,2%, song nâng dự báo lạm phát năm 2027 từ 3,4% lên 3,5%.