ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ năm 2026 lên 7%, từ mức 6,6% trước đó, nhờ sức cầu trong nước vững, đầu tư duy trì tích cực và chi tiêu cơ sở hạ tầng của Chính phủ tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, ADB cảnh báo hiện tượng El Niño mạnh lên cùng giá năng lượng cao có thể gây sức ép mới lên sản lượng nông nghiệp và lạm phát.

Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động. Tiêu dùng tư nhân duy trì ổn định, đầu tư tài sản cố định tiếp tục tăng, trong khi chi tiêu của Chính phủ cho kết cấu hạ tầng và sự phục hồi của đầu tư tư nhân tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Hoạt động dịch vụ cũng duy trì đà tích cực, giúp Ấn Độ tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất.

Việc ADB điều chỉnh dự báo phù hợp với xu hướng nâng triển vọng kinh tế Ấn Độ của nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. S&P Global Ratings mới đây nâng dự báo tăng trưởng GDP thực của Ấn Độ trong tài khóa 2026–2027 lên 7%, từ 6,6%; Moody’s Ratings nâng từ 6% lên 7%, trong khi Fitch Ratings điều chỉnh từ 6,4% lên 6,9%.

Các tổ chức này đều viện dẫn tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong quý đầu tài khóa, tiêu dùng nội địa vững, đầu tư công tăng và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Dù vậy, ADB cho rằng thời tiết đang nổi lên như một trong những rủi ro lớn nhất đối với triển vọng kinh tế Ấn Độ. Lượng mưa mùa gió mùa hiện thấp hơn khoảng 15% so với mức trung bình dài hạn, làm gia tăng lo ngại đối với các vụ mùa chủ lực như lúa gạo, mía đường và ngô. Một vụ mùa kém thuận lợi không chỉ có thể làm giảm thu nhập tại khu vực nông thôn mà còn đẩy giá lương thực tăng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của các hộ gia đình.

Áp lực này đã phần nào phản ánh vào lạm phát. Lạm phát bán lẻ của Ấn Độ tăng lên 4,8% trong tháng 8, tháng thứ ba liên tiếp vượt mục tiêu 4% của Ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI), chủ yếu do giá lương thực tăng. ADB dự báo lạm phát bán lẻ của nước này bình quân khoảng 5,2% trong năm 2026.

ADB cảnh báo một đợt El Niño rất mạnh kết hợp với giá năng lượng ở mức cao có thể tạo ra “cú sốc kép” về nguồn cung đối với các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, khi vừa làm giảm năng suất nông nghiệp, hạn chế sản lượng thủy điện, vừa gia tăng sức ép giá cả. Trong trường hợp lạm phát tiếp tục dai dẳng, RBI có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng hơn, qua đó thu hẹp dư địa hỗ trợ tăng trưởng.

Nhìn chung, các dự báo mới cho thấy động lực tăng trưởng trong nước của Ấn Độ vẫn tương đối vững, song diễn biến của mùa mưa, giá lương thực và năng lượng sẽ đóng vai trò quyết định đối với khả năng duy trì đà tăng trưởng 7% trong những tháng tới.