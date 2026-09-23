ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2026 lên 7,8%

Đầu tư công là một trụ cột hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố báo cáo Triển vọng Phát triển Kinh tế Việt Nam tháng 9/2026, trong đó điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026, cao hơn mức 7,2% đưa ra trong báo cáo tháng 7/2026. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 cũng được nâng từ 7% lên 7,6%.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ kết quả tích cực của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026. Theo ADB, tăng trưởng GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 8,2%, vượt mức tăng 7,5% của cùng kỳ năm 2025.

Động lực chính đến từ ba khu vực quan trọng gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, tiêu dùng nội địa và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng khi nhiều doanh nghiệp duy trì đơn hàng xuất khẩu, trong khi dòng vốn nước ngoài tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng trong nước.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, nhận định: “Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.”

Theo ông, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, thúc đẩy cải cách cơ cấu và nâng cao năng suất của nền kinh tế.

ADB đánh giá khu vực công nghiệp sẽ tiếp tục là động lực quan trọng trong những tháng cuối năm 2026. Ngành này được dự báo tăng trưởng khoảng 9% cả năm, nhờ sự phục hồi của sản xuất chế biến, chế tạo và nhu cầu xuất khẩu.

Bên cạnh sản xuất, đầu tư công được xem là một trụ cột hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Sau hơn 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã giải ngân hơn 523 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công. ADB cho rằng nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ, nguồn vốn còn lại sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành xây dựng, tạo việc làm và hỗ trợ nhu cầu trong nước.

Khu vực dịch vụ cũng được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong năm nay. Sự phục hồi của du lịch quốc tế tiếp tục đóng góp tích cực khi Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm 2026, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ADB lưu ý mức tăng của tiêu dùng vẫn chưa tương xứng với tốc độ tăng của đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% trong 7 tháng đầu năm theo giá hiện hành, nhưng sau khi loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 7,5%, gần tương đương mức 7,4% của cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy tăng trưởng hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào đầu tư hơn là sự mở rộng mạnh của tiêu dùng nội địa.

Bài toán đa dạng hóa nguồn vốn cho tăng trưởng

Các chuyên gia ADB cũng đưa ra một số lưu ý về nguồn vốn cho tăng trưởng.

Theo chuyên gia, việc triển khai nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn có thể tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu các dự án này phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng, hệ thống tài chính có thể đối mặt với nguy cơ mất cân đối kỳ hạn, áp lực thanh khoản và rủi ro tập trung tín dụng.

Số liệu từ ADB cho thấy dư nợ tín dụng ngân hàng của Việt Nam tương đương khoảng 145% GDP vào cuối năm 2025, trong khi quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ khoảng 10% GDP. Điều này phản ánh sự phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào hệ thống ngân hàng trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn.

Đến cuối tháng 8/2026, tín dụng được ước tính tăng hơn 10% so với cuối năm trước. ADB cho rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt khi tập trung nhiều vào lĩnh vực bất động sản, cần được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng tài sản của các tổ chức tín dụng.

Về dài hạn, ADB khuyến nghị Việt Nam cần phát triển mạnh hơn thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Rủi ro lạm phát tăng

Một thách thức khác được ADB đề cập là áp lực giá cả đang có xu hướng gia tăng.

Trong nửa đầu năm 2026, lạm phát bình quân đạt 4,4%, cao hơn mức 3,3% của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nhà ở, dịch vụ tiện ích, thực phẩm và vận tải tăng.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản cũng tăng từ 3,2% lên 4,1%, cho thấy áp lực giá không chỉ xuất hiện ở một số nhóm hàng hóa riêng lẻ mà đang lan rộng hơn trong nền kinh tế.

ADB đã điều chỉnh dự báo lạm phát Việt Nam năm 2026 lên 4,3%, từ mức dự báo trước đó là 4%. Sang năm 2027, lạm phát được dự báo ở mức 4%.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn, lãi suất chịu sức ép và tỷ giá chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế, khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ được đánh giá là hạn chế hơn.

ADB nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn vẫn tích cực, nhưng các rủi ro bên ngoài có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi. Trong đó, nhu cầu toàn cầu suy yếu, bất ổn trong chính sách thương mại, biến động giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị có thể gây tác động đến xuất khẩu, đầu tư và lạm phát.

Ở trong nước, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong 8 tháng đầu năm 2026, có gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường, nhưng đồng thời khoảng 157.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

ADB cho rằng các chương trình hỗ trợ tín dụng có thể giúp giảm chi phí vốn, nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vay do thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tín nhiệm.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngân sách tăng trưởng tích cực cũng tạo thêm dư địa cho đầu tư phát triển. Trong nửa đầu năm 2026, thu ngân sách tăng 17,7% so với cùng kỳ, đạt 62% kế hoạch năm. Tuy nhiên, ADB nhấn mạnh hiệu quả của chi tiêu công không chỉ nằm ở quy mô vốn giải ngân mà còn phụ thuộc vào chất lượng dự án, khả năng tạo ra năng suất mới và đóng góp cho tăng trưởng dài hạn.