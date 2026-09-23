ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026 và 2027

Ấn phẩm Triển vọng phát triển châu Á (ADO) tháng 9-2026 được ADB công bố ngày 23-9 cho thấy nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm nay, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025.

Động lực tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty. Ảnh: TTXVN

Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, cho rằng kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông, để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất.