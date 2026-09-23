ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo năm 2026 kinh tế Việt Nam sẽ tăng lên 7,8%. (Ảnh: NHA TRANG)

Theo nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, cho biết: “Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất”.

ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của năm 2026 so với mức 7,2% trong ấn phẩm Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 7/2026, trong khi dự báo cho năm 2027 cũng được nâng lên từ mức 7%, phản ánh nhu cầu trong nước mạnh mẽ hơn, đầu tư được đẩy nhanh và ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng vững chắc. Lạm phát dự kiến ở mức 4,3% trong năm 2026 và 4,0% trong năm 2027, trong bối cảnh áp lực cầu tiếp tục duy trì và chi phí năng lượng, nhập khẩu gia tăng.

Mặc dù triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong ngắn hạn vẫn tích cực, rủi ro nghiêng về xu hướng giảm. Nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất định bên ngoài gia tăng có thể gây sức ép lên tăng trưởng, trong khi giá năng lượng tăng và các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và tỷ giá. Trong nước, tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm gia tăng những yếu tố rủi ro của hệ thống tài chính, trong khi các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Ấn phẩm Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 9/2026 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả triển khai đầu tư công, phát triển sâu rộng thị trường vốn, tăng cường khu vực tư nhân và nâng cao năng suất nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi thành quốc gia có thu nhập cao.