ADB nâng dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên 5%

Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển từ mức 4,9% đưa ra vào tháng 7/2026 lên 5%, đồng thời hạ dự báo lạm phát.

ADB cho rằng các yếu tố như đầu tư vững chắc, các biện pháp kích thích của chính phủ và nhu cầu xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp giảm thiểu tác động từ giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị.

ADB hạ dự báo lạm phát của khu vực này trong năm 2026 từ mức 4,3% xuống 4,2%, khi nhu cầu giảm tại Trung Quốc cùng các nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trước tình trạng chi phí nhiên liệu tăng cao ở Nam Á được kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, ADB vẫn cảnh báo về những rủi ro khi giá năng lượng duy trì ở mức cao và hiện tượng El Niño gia tăng cường độ có thể kìm hãm tăng trưởng và làm tăng áp lực lạm phát.

ADB nhận định giá năng lượng cao và biến động mạnh, do tác động từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine leo thang trở lại, tiếp tục gây áp lực lên triển vọng kinh tế.

Về triển vọng năm 2027, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực trên ở mức 5,1%. Tuy nhiên, ADB nâng dự báo lạm phát của khu vực này trong năm tới từ 3,4% lên 3,5%, do dự kiến tác động mạnh hơn của hiện tượng El Niño.

Theo ADB, các ngân hàng trung ương trong khu vực phần lớn vẫn giữ nguyên lãi suất chính sách trong năm nay khi cân bằng giữa rủi ro lạm phát và việc hỗ trợ tăng trưởng, mặc dù lộ trình chính sách trong tương lai dự kiến sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào điều kiện kinh tế trong nước./.