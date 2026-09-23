ADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%

Công nhân làm việc tại nhà máy Jack Sewing Machine ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ADB cảnh báo xung đột tại Trung Đông và Ukraine, cùng nguy cơ thời tiết cực đoan do El Nino, có thể gây sức ép lên kinh tế khu vực trong năm nay và năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB cho rằng nhu cầu trong nước duy trì tích cực và các biện pháp kích thích kinh tế tại các nền kinh tế thành viên là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng. Dự báo tăng trưởng năm 2027 được giữ nguyên ở mức 5,1%, trong khi lạm phát được điều chỉnh tăng nhẹ lên 3,5%, chủ yếu do giá dầu thế giới tăng và tác động của El Niño.

Chủ tịch ADB Masato Kanda nhận định El Nino là một trong những cú sốc mà các chính phủ có thể chủ động chuẩn bị ứng phó nhờ có những cảnh báo trước về thời điểm và mức độ tác động. Ông kêu gọi các chính phủ quản lý thận trọng nguồn lực công, đồng thời các ngân hàng trung ương sẵn sàng hành động nếu những đợt tăng giá tạm thời kéo dài. Việc giải thích rõ các quyết định chính sách cũng cần được chú trọng nhằm duy trì niềm tin vào chính sách tiền tệ.

ADB dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong năm nay, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 7. Kinh tế Ấn Độ được dự báo tăng trưởng 7%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với năm 2025. Các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương đã tăng trưởng 5,5% trong năm 2025, trong khi lạm phát ở mức 3%.

Theo ADB, triển vọng tăng trưởng của khu vực vẫn đối mặt với nhiều rủi ro bên ngoài. Các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và Ukraine có thể tiếp tục gây gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng tăng cao. Trong khi đó, El Nino có thể làm gia tăng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giá lương thực và lạm phát. ADB dự báo El Niño sẽ đạt đỉnh vào tháng 11, do đó những tác động đối với các nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương có thể tiếp tục kéo dài, đặc biệt thông qua giá hàng hóa và điều kiện sản xuất.

Việc điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng năm nay cho thấy sức chống chịu của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực vẫn được duy trì. Tuy nhiên, ADB lưu ý các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là xung đột địa chính trị, giá năng lượng và thời tiết cực đoan, tiếp tục là những rủi ro đáng chú ý đối với triển vọng kinh tế.