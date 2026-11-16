ADB huy động 5 tỷ USD thúc đẩy kinh tế số tại ASEAN

Đây là một trong hai sáng kiến mới được ADB công bố trong khuôn khổ gói cam kết 30 tỷ USD hỗ trợ các ưu tiên phát triển của ASEAN. Riêng sáng kiến kinh tế số hướng tới hỗ trợ triển khai Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA), thông qua kết hợp cải cách chính sách với đầu tư vào hạ tầng và công nghệ có tính kết nối khu vực.

Cụ thể, nguồn vốn sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng số, hệ thống thanh toán xuyên biên giới, định danh điện tử có khả năng xác thực, an ninh mạng và nâng cao mức độ sẵn sàng ứng dụng AI cho các quốc gia trong khu vực. Đồng thời, sáng kiến cũng hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - nhóm doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế ASEAN nhưng còn gặp nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường.

Bên cạnh huy động vốn, ADB sẽ hỗ trợ các chính phủ xác định những dự án có khả năng thu hút đầu tư, chuẩn bị dự án và kết nối các nguồn tài chính công, tư nhân. Qua đó, hướng tới thúc đẩy các dự án kinh tế số có tính khả thi, tạo hiệu quả thực tế thay vì chỉ dừng lại ở các cam kết chính sách.

Đánh giá về ý nghĩa của các sáng kiến mới, Chủ tịch ADB Masato Kanda nhấn mạnh, khả năng kết nối và tương thích giữa các hệ thống số, cùng với thương mại xuyên biên giới sẽ là những yếu tố quan trọng tạo nên sức chống chịu, thịnh vượng và cơ hội phát triển cho Đông Nam Á.

Theo ông, thông qua gói cam kết 30 tỷ USD, ADB muốn chuyển các ưu tiên phát triển của ASEAN thành những hành động và kết quả đầu tư cụ thể. Trong đó, tăng cường kết nối số không chỉ giúp cải thiện hiệu quả giao dịch mà còn tạo điều kiện để các nền kinh tế trong khu vực khai thác tốt hơn tiềm năng của thương mại và dịch vụ số.

Với mục tiêu huy động 5 tỷ USD đến năm 2030, sáng kiến kinh tế số của ADB được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại ASEAN, tăng cường khả năng liên kết giữa các thị trường và mở rộng cơ hội tham gia nền kinh tế số cho doanh nghiệp trong khu vực.